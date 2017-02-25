Ağrı Beşir Derneği Temsilciliği'nden Engelli Çocuğa Tekerlekli sandalye

Ağrı Beşir Derneği Başkanı Umut Oğur, tarafından 10 yaşındaki engelli Özeyir Emir Şam'a manüel tekerlekli sandalye hediye edildi.

Üstüne düşen görevi yerine getirdiklerini dile getiren Başkan Oğur; Ağrı'da Gazi mahallesinde oturan engelli Özeyir Emir Şam'ın babası bizlere 1 hafta önce başvurarak çocuğunun engelli olduğunu söyledi. Ve Eşinin bel fıtığı olmasının sebebiyetiyle engelli çocuklarının taşıyamadığını ve kendisinin de güçlükle taşıdığını dile getirerek bizlerden Özeyir Emir Şam için manüel tekerlekli sandalye isteğinde bulundu. Bizlerde Beşir Derneği olarak küçük Özeyirin isteğini yerine getirdik. Bize ismini vermek istemeyen bağışçımızın küçük Özeyir Emir Şam için aldığı manüel tekerlekli sandalyeyi küçük Özeyire hediye ettik dedi.

Çocuğunu yüzünün biraz da olsa güldüğünü söyleyen Baba Mehmet Abidin Şam; oğlum yürüyemiyordu bizlerde taşımakta zorluk çekiyorduk. Eşimin de hafif sakatlığından dolayı benimde yaşımın ilermesinden dolayı oğlumuzu sürekli kucağımızda taşıyamıyorduk. Şimdi oğlumun yüzünün güldüğünü görüyorum çok mutluyuz bize bu mutluluğu sağlayan Ağrı Beşir Derneği'ne çok teşekkür ederiz. dedi.

Son olarak çağrıda bulunan Başkan Oğur, durumu iyi olan vatandaşlara sesleniyorum gelin bir bağışla çocuklarımızın yüzünü güldürelim dedi.

25 Şubat 2017 , Cumartesi

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