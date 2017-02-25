Genç İHH Ağrı Şehitleri Anma Programı Düzenledi

Genç İHH Ağrı tarafından icra edilen 'Şehitler Gecesi' Programı 24 Şubat Cuma günü Şehit liderler temasıyla Ağrı Gençlik merkezinde düzenlendi.

Şehid Liderler programı Barış YAVUZ'un Kur'anı Kerim Tilaveti ve mealiyle başladı.

Üniversite gençliğinin rağbet gösterdiği programa Genç İHH Ağrı Başkanı Vahap SANTOR Açılış konuşması yaparak ;

‘’ Şubat ayı şehadet ayı Çünkü bu mübarek ayda yüzlerce alim ve dava liderimiz şehit edildi.

Yine bu ay Şan ve Şeref ayı bizler için, Çünkü bu ayda çeşitli zulüm ve baskılara boyun eğmeyerek Müslümanların izzet ve şerefleri için zalimlerin kurşunlarıyla bir çok dava önderimiz şehit edildi.

Bunlardan bir kaçı

İskilpli atıf hoca

Erbilli esat efendi

Hasan el benna

Metin Yüksel

İntifada hareketinin Kurucularından izzettin El Kassam

Buradan binlerce kilometre ötede teninin rengi kara ama Ruhu tertemiz Malcolm X diğer adıyla malik el Sahbaz ve daha niceleri

Biz istedikki böyle bir program ile onların mücadelelerini ,ruhlarını zihinlerimizde hatırlayalım ve sıcak tutalım ’’

MÜCAHİTLERANLATILDI

Ağrı İHH Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Halil İbrahim İlhan;

Hayatları boyunca verdikleri İslam mücadelesi ile geniş kitlelere ulaşan, istikametlerinden taviz vermeyip ekol haline dönüşen liderlerden; Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Ömer Muhtar, Aliya İzzet Begoviç, Hasan El Benna, Abdulaziz Rantisi, Malcolm X, Şeyh Ahmed Yasin ve Metin Yüksel’in hayatından kesitler anlattı. Ayrıca 15 temmuz gecesinde canını siper eden Kahramanların mücadelerinin anlatıldığı gece Şehitlere yapılan dualar ile sona erdi.



25 Şubat 2017 , Cumartesi

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