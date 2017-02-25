Ağrı'da İslam şehitlerini Anma Programı Düzenlendi

Mustazaflar Cemiyeti tarafından Şubat ayında şehit olanları anmak amacıyla program düzenlendi. Şubat ayında şehit olan Müslümanları anmak ve onları analamak adına düzenlenen programa üye ve gönüllüler iştirak etti.

Ağrı Mustazaflar Cemiyeti Konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlandı. Programa konuşmacı olarak katılan Arif Yılmaz, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Vahdet ilahi grubunun seslendirdiği ilahilerden son çocuk korusu şehitlerin seçme sözlerinden birkaç söz okudular.Ardından katılımcılara hitap eden Arif Yılmaz Şubat ayının önemini anlattı.

Yılmaz, "Neden Şubat ayı diyiyoruz; çünkü Şubat ayında İslam davasının birçok önderi şehid olmuştur. Türkiye'de değil tüm dünyada İslam davasının beslendiği bir kaynak olan Hasan El-Benna'nın şehid olduğu bir aydır. Türkiye ve Dünyada İslam davası için çalışan bir çok önderin şehid olduğu bir aydır. Bu yüzden bizler de bu aziz şehidleri anmakla mükellefiz. ”” dedi.

Yılmaz; Şubat ayı, Hak yolunda verilen sayısız şehitlerden dolayı şehadet ayı olarak nitelendirilmiştir. Çünkü bu mübarek ayda yüzlerce alim ve dava lideri şehid olmuştur.Şubat ayı şan ve şeref ayıdır.Çünkü bu ayda zulüm baskı ve dayatmalara boyun eğmeyerek Müslümanların izzet ve şereflerini korumaya çalışan gerçek Müslümanlar zalimlerin gaddar ve hain mermilerine hedef olmuşlardır. Malik El Şahbaz, Hasan El-Benna, İskilipli Atıf Hoca, İmam Muğniye, Molla Zeki, Gıyasettin Barlak, Metin Yüksel bunlardan sadece birkaçıdır.Çünkü onların sevdası şiirlere sığmaz, onların aşkına dağlar dayanmaz, dil tutulur, yürek titrer, çünkü şehadet anlatılmaz yaşanır ! Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Bu vesile ile şehadeti anlayan, şehadet şerbetini içen o yüce makama ulaşan şehitlerden olmayı Rabbimizden diliyorum.diye konuştu.

Program seslendirilen ilahiler ve sinevizyon gösterimi ile duygu dolu anlar yaşandı.İzlenilen sinevizyon gösterisinde şehitlerin hayatından kesitler izletildi.Program yapılan ikramla son buldu.

25 Şubat 2017 , Cumartesi

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