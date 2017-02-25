AK Parti Referandum Startını Verdi!

AK Parti, 16 Nisan'da yapılacak referandum oylamasına 50 gün kala kampanyasını tanıtıyor. Ankara Arena'yı dolduran partililerin ellerinde sadece Türk bayrağı var.

AK Parti'nin referandum kampanyası bugün Başbakan Yıldırım ve partililerin katılımıyla Arena Spor Salonu'nda başlıyor. AK Partililer erken saatlerde salonu doldurmaya başladı. Katılımcılar Türk bayrağı dışında başka herhangi bir flama ve bayrak taşımıyor.

SALONA ÇIKAN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Bu kapsamda, dün saat 23.00'ten itibaren Kazım Karabekir, Hipodrum ve Cumhuriyet caddeleri ile Talatpaşa Bulvarı'nın salona çıkan noktaları iş makineleri de kullanılarak trafiğe kapatıldı.

KATILIMCILAR SADECE TÜRK BAYRAĞI TAŞIYOR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başbakan Yıldırım'ın posterinin yanı sıra Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Ancak katılımcılar sadece Türk bayrakları taşıyorlar.

EROL OLÇAK PORTRESİ

Salonda ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi esnasından şehit olan AK Parti'nin seçim kampanyalarının yaratıcısı Erol Olçak ile oğlunun portresi yer aldı.

YABANCI MİSYON

123 yabancı misyon şefine davet gönderildi. Yalnızca Türkiye'de görev yapan yabancı misyon şefleri salonda olacak. Yurtdışından misafir olmayacak. Diğer siyasi partilerin yöneticilerine ise davetiye gitmedi.

GRAFİTİ İLE 'EVET'

Salon içerisine kırmızı-beyaz, turuncu-beyaz ve mavi-beyaz renklerde "Evet" yazıları asıldı. AK Parti Gençlik Kolları'na bağlı gençlerin grafiti ile yazdıkları "Evet"ler de salonda yer aldı.

SLOGANLAR EKRANDAN

AK Parti, bugünkü tanıtım için toplam 6 slogan hazırladı. Sloganlar, Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında kürsünün arkasında bulunan dev ekrandan kamuoyu ile paylaşılacak. Referandum için hazırlanan 6 şarkı da salondaki partililere dinletilecek.

ÖZEL DAVETLİLER

Kuruluşundan bu yana AK Parti'de görev almış, ihraç veya istifa yoluyla ayrılmamış bütün yöneticiler tanıtım toplantısına özel olarak davet edildi.

'EVET', LOGONUN ÖNÜNDE

Salonda AK Parti logosu göze batmayacak şekilde kullanılacak. "Evet" ibareli daha büyük ve görünür halde olacak. Salon Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaz balonlarla süslenecek.

500 GAZETECİ

Toplantıya 30'u uluslararası toplam 400 sivil toplum kuruluşu davet edildi. 60'ı yabancı toplam 500 basın mensubu da toplantı için akredite oldu. Basın mensupları için özel bölümler oluşturuldu.

EVET MÜHÜRLERİ

Salona Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile AK Parti bayrağı asıldı. Kürsünün yan taraflarında "Evet" mühürleri kullanıldı

25 Şubat 2017 , Cumartesi

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