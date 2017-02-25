Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar sürüyor

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 21, Ardahan ve Ağrı'da 17, Erzurum'da 12, Iğdır'da 9, Erzincan'da 3 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Kars ve Ağrı'da 3, Iğdır'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 68, Erzurum'da 37, Kars'ta 22, Ardahan'da 10 ve Iğdır'da 5 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşmesi riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini belirterek gece saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayına karşı da dikkatli olunması uyarısında bulundu.

25 Şubat 2017 , Cumartesi

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