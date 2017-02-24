PKK'nın Sözde Köy Komisyonu Üyesi 9 Kişi Tutuklandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde, 2015 yılında sözde "köy komisyonu" isimli oluşum içerisinde yer alarak terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik 14 Şubat tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.Ç, M.A, H.C, İ.A, H.C, İ.B, M.A, S.İ, M.B, D.A. ve M.C'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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