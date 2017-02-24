Vali Musa Işın, Yalçınkaya Ailesini Ziyaret Etti

Bursa'dan sonra Kocaeli'ye gelen Vali Işın'ı Dilovalılar ağırladı.

Dilovası'nda Ağrılı işadamlarını ziyaret eden valinin son durağı bölgemizin önemli işadamlarından Yalçınkaya Ailesi oldu.

Ağrı Vali Işın, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ile beraber, Yalçınkaya ailesinin büyüğü başarılı işadamı Hacı Sıddık Yalçınkaya'yı ziyaret ederek en iyi işadamı hediyesi takdim etti.

Yalçınkaya AVM Başkanı başarılı işadamı Aziz Yalçınkaya Ağrı Valisinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Bağrından çıkıp geldiğimiz güzel Ağrı'mız için herkes elini taşın altına koymalıdır. Sayın valimizi Ağrı'nın gelişmesi için harcadığı üstün çabasından dolayı kutluyorum.'' Dedi.

İşadamı Aziz Yalçınkaya sözlerini şöyle sürdürdü, ''Yaşadığımız bölgede yaptığımız yatırımların yanısıra gelişmekte olan Ağrı içinde yatırım yapılması gerektiğinin kanaatindeyim. İşadamlarımız güzel Türkiyemizin her yerine yatırım yapmalılar. Ülkemizin gelişmeyen bölgesi kalmamalı, mutlu azınlık değil, mutlu çoğunluğu oluşturursak ülke olarak başarıyı yakalayabiliriz. Bu nedenle sayın valimizi örnek çabasından dolayı kutluyorum. Ailem ve diğer işadamlarınında üzerine düşeni yapacaklarına inanıyorum'' diyerek sözlerini sonlandırdı.

24 Şubat 2017 , Cuma

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