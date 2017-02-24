Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından “Öğrenci Merkezli Dil Öğrenimi Etkinliği; Kendi Kendine Dil Öğrenimi” konulu konferans düzenlendi.

İslami İlimler Fakültesinin konferans salonunda gerçekleşen programa Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite idari ve akademik personeli ile öğrenciler katıldı. Konferansın açılışında konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Göreve başladıktan sonraki ilk konferansımızı İslami İlimler Fakültemizde yapıyoruz. İnşallah bereketli olmasını umuyoruz. İslami ilimler dediğimiz zaman; İslam sevgi, barış ve kardeşliktir. Ancak ardından gelen 'ilimler' kısmını da hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Gençler bizim umudumuz. Çalışacağız, donanımlı insanlar olacağız. Vatanımıza, milletimize, toplumumuza ışık saçan bireyler olacağız" dedi.



Tecrübe ve birikimleriyle gençlere öncülük edeceklerini kaydeden Prof. Dr. Karabulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hep birlikte tecrübe ile bilgiyi gençlik dinamizmiyle birleştirerek bir yerlere varabileceğimizi umuyoruz. Bizim temel hedef kitlemiz insan. İnsanları eşref-i mahlukat sıfatına kazandırmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunu elbirliğiyle yapmamız gerekiyor."



Yabancı dil bilmenin önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Karabulut, konferans için İstanbul'dan gelen Prof. Dr. Adem Yerinde'ye teşekkür etti.



İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Yerinde tarafından "Öğrenci Merkezli Dil Öğrenimi Etkinliği; Kendi Kendine Dil Öğrenimi" konulu bir konferans verildi. Konferans, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un Prof. Dr. Adem Yerinde'ye teşekkür plaketi vermesiyle sona erdi.

24 Şubat 2017 , Cuma

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