Ağrı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erzurum Caddesi üzerinde meydana geldi. 04 Z 0065 plakalı özel halk otobüsü, seyir halindeyken arkadan ticari araca çarptı. Kazada, 35 JC 2578 plakalı aracın sürücüsü Vedat Şirin yaralandı.

Yaralı Şirin ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

24 Şubat 2017 , Cuma

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