Eleşkirt'te öğrenciler yararına kermes
Eleşkirt'de ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes açıldı.
Eleşkirt Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Mustafa Özbakır ve Selman Dönmez, öğrenci ve velilerin yardımıyla, okul koridorunda geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere bırakılmak üzere kermes düzenlendi.
Öğretmenlerden Özbayır, kermesin yanı sıra bazı maketleri de sergilediklerini söyledi.
Konuşmaların ardından açılışı yapılan kermes 2 Gün daha sürecek.
|
24 Şubat 2017 , Cuma Bu haber toplam 64 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Van'da Çatışma: 2 terörist yaralı ele geçirildi Ağrı'dan 3 öğretmen "Yılın Öğretmeni" Seçildi Ağrı Genelinde Yoğun Kar Yağışı Engelli Küçük Nisa Için Yeni bir Umut Beşir Derneği Ağrı Temsilcisi Oğur, “Bu milli irade direnişimiz devam edecek Emniyet uyardı! Denetim yapılacak Ağrı'da 'Bylock' Kullandığı tespit edilen 2 öğretmen tutuklandı 15 Temmuz Şehitleri anısına Ağrı'da at yarışı düzenlendi
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun
altın