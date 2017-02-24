Eleşkirt'te öğrenciler yararına kermes

Eleşkirt'de ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes açıldı.

Eleşkirt Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Mustafa Özbakır ve Selman Dönmez, öğrenci ve velilerin yardımıyla, okul koridorunda geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere bırakılmak üzere kermes düzenlendi.

Öğretmenlerden Özbayır, kermesin yanı sıra bazı maketleri de sergilediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan kermes 2 Gün daha sürecek.

24 Şubat 2017 , Cuma

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