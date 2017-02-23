Ağrı'da Fetö Operasyonu: 6 Tutuklama
Ağrı’da FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı tutuklandı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerle örgüte iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik son on gün içerisinde il merkezi ve ilçelerde operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu aralarında rütbeli polis ve asker ile doktor, öğretmen ve sivillerin bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden bir doktor, bir komiser, bir üsteğmen, bir teğmen ve iki astsubay olmak üzere toplam 6 şüpheli mahkemece tutuklanmıştır. 5 şüpheli hakkında mahkemece adli kontrol kararı verilirken, 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır" denildi.
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