8 Köy Yolu Kardan Dolayı Kapandı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı etkiledi. Yağış ve tipi, 8 köy yolunun kapanmasına yol açtı. İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu arada, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte, dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. İlçe halkı ev ve iş yerlerinde tehlike arz eden buz sarkıtlarını kendi imkanlarıyla kırmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Ever Ilgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gündüz saatlerinde de dondurucu soğukların etkili olduğunu söyledi.

Çatılarda oluşan buz sarkıtlarının tehlike saçtığını belirten Ilgan, "İnsanlara zarar vermemesi için buz sarkıtlarını kendi imkanlarımızla kırıyoruz." dedi.

23 Şubat 2017 , Perşembe

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