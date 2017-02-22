Gazeteci Yazar Adem Özköse Hasbihal Programı için Ağrı' da Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığının, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezlerinde gerçekleştirdiği Yazar Buluşmaları ve Hasbıhal Gençlik Sohbetleri kapsamında Ağrı'daki gençler, Gazeteci Yazar Adem Özköse ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezlerinde gerçekleştirdiği Yazar Buluşmaları ve Hasbıhal Gençlik Sohbetleri kapsamında Ağrı'daki gençler, Gazeteci Yazar Adem Özköse ile bir araya geldi.

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezince organize edilen Seyyah Adem Özköse ile Hasbihal programı Ağrı'da gençlerle buluştu. Gençlik Merkezi konferans salonunda gerçekleşen programa gençlerin ilgisi bir olduğundan fazlaydı. Program Gençlik Merkezlerinin tanıtım videosu ile başladı. Programın devamında sahneye çıkan Adem Özköse deneyimlerini ve yaşadıkları anıları gençlerle paylaştı.

Gezme programlarına okuma sayesinde başladığını belirten Özköse, ben kitaplardan çok güzel bir dünya keşfettim, kendime bir dünya oluşturdum. Sizlerden de kitap okumanızı ve gezmenizi tavsiye ediyorum. Ben kitap okuyunca hayaller kurmaya başladım. Okurken düşündüm; Gezmem lazım o uçsuz bucaksız gökyüzünü seyretmem lazım. Farklı insanlarla tanışmak, Farklı kültürleri, farklı inançları görmem lazım diyerek hayaller kurmaya başladım. Sevgili gençler her şey hayalle başlar. Bir insan hayal etsin yapamayacağı şey yoktur. Hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. 60'a yakın ülkeyi gezdiğini belirten Özköse, birçok olaya tanık olduğunu söyledi. İlgi ve katılımın yoğun olduğu gecede Adem Özköse bilgi, deneyim ve seyahatlerinde görüp yaşadıkları olayları gençlere aktararak okumalarını, hayal kurmalarını, hayatı önemsemelerini, bilinç ve sorumluluk içerisinde hareket etmeleri tavsiyelerinde bulundu.

Gezdiği yerlerde kendisine gösterilen ilgiden son derece mutlu olan Özköse yaşadığı bir olayı gençlerle paylaştı. Özköse; “2007 yılında Gazze den çevre illeri gezmek için bir minibüse bindim şoföre ücretin 'Kaç Lira' olduğunu sordum tabi onlar benim yabancı olduğumu anladılar. Sonra şoför bana 'Nerelisin Nerden geldin' diye sorunca bende 'Türküm' 'Türkiye'den Geldim' dediğimde herkes kafasını bana çeviriyor bana bakıyor dolmuş paramı ödemeye kalkıyordu. Şoförde 'Ben Sultan Abdülhamit Hanın Torunundan Para Almam Diyordu'. Bunu, bu durum gibi birçok olayı Gazze'de defalarca yaşadım. Ne dolmuşa, ne lokantalara, nede berbere bile para ödemedim ödetmediler. Bu durum gibi birçok olaya şahit oldum Gazze'de”.

Program, Gençlerle birlikte Gençlik Merkezinde ki şark köşesine geçilerek Hasbihale devam edildi.

Düzenlenen programa Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Ak Parti Gençlik Kolları yönetim kurulu, kurum ve kuruluş müdürleri, STK başkanları ve 750'ye yakın öğrenci katılım sağladı.

22 Şubat 2017 , Çarşamba

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