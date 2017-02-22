İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarafından TARSİM Bilgilendirme Toplantıları

Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü organizatörlüğünde TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğünün katılımı ile “Tarım Sigortaları Uygulamaları” konulu bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü organizatörlüğünde TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğünün katılımı ile 03 Ocak 2017 tarihinde Tutak ilçesinde başlanılan “Tarım Sigortaları Uygulamaları” konulu bilgilendirme toplantısı 07-09 Şubat 2017 tarihleri arasında Eleşkirt, Taşlıçay, Doğubayazıt, Diyadin ve Patnos ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.

İlimiz çiftçisinin tarsim konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla 21Şubat 2017 tarihinde Ağrı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Tarsim Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yardımcısı Tuncay Taşdemir, İlimiz üretici örgütü temsilcileri İl Müdürlüğü personeli ve üreticilerimiz katıldı.

Toplantı konusu ili ilgili açıklamalarda bulunan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan engin, “her türlü tarımsal konuda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gereken çiftçilerimizin TARSİM konusunda da bilgilendirilmesi gerektiğine işaret ederek, bu toplantıların bütün ilçelerimizde gerçekleştirildiğini, bu tür toplantılarda; karşılıklı fikir alışverişleri sayesinde sahada karşılaşılan sorunların çözümünde önemli aşamaların kaydedildiğini, bölgede zor şartlar altında üretim yapmaya çalışan çiftçimizi daima güçlü kılmak, emeklerinin karşılık bulmasını sağlamak ve herhangi bir afet durumunda mağduriyet yaşamalarının önüne geçmek için sigortacılık faaliyetlerine çok önem verdiklerini” dile getirdi.

TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir tarafından toplantıya katılan üreticilere tarım sigortalarının sistemi, mevzuatı, çalışma usulleri, uygulamalarda yaşanan sıkıntılar, sahada yaşanan problemlerin çözümü, hayvan hayat sigortalarının yeni uygulamaları konularında geniş bilgi verildi.



22 Şubat 2017 , Çarşamba

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