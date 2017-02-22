Vali Musa Işın Kocaeli Valiliğini Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Musa Işın Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ağrı Valisi Musa Işın, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu tarafından kapıda karşılanan Vali Musa Işın, ilk olarak Valilik Şeref defterini imzaladı.

Ağrı Valisi Musa Işın ile makamda bir süre sohbet eden Vali Güzeloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ziyaretin anısına Hereke Halısı motiflerinin yer aldığı vazoyu takdim etti. Ağrı Valisi Musa Işın ise samimi ve sıcak karşılamalarından dolayı Vali Güzeloğlu’na teşekkür ederek, Nuh’un Gemisi maketini takdim etti.

Ağrı Valisi Musa Işın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kocaeli Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU'nu Makamında ziyaret ettik. Sayın Valimizin yakın ilgi ve alakasına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

22 Şubat 2017 , Çarşamba

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