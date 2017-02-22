Selahattin Demirtaş'a Doğubayazıt’ta Yaptığı Konuşma Nedeniyle 5 Ay Hapis Cezası

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Doğubayazıt Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan 5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Halen tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında 19 Mart 2016 günü Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde yapılan nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşma nedeniyle dava açıldı. Doğubayazıt 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ilk duruşmasına Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme, Selahattin Demirtaş'ı 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan 5 ay hapis cezasına çaptırdı. Demirtaş'a verilen ceza ertelenmedi.

22 Şubat 2017 , Çarşamba

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