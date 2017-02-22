Ağrı'da İlk Alabalık Çiftliğinin Sözleşmesi İmzalandı

Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi Aşağı Dumanlı Köyünde bulunan Murat Alabalık Tesisi hizmete açıldı.

İl Müdürlüğü Makamında, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan ENGİN ve tesis sahibi Latife MURAT ile Su Kiralama Sözleşmesi imzalanarak İlk alabalık tesisi hizmete açıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılıkİl Müdürü Kenan ENGİN imza töreninde yaptığı konuşmada; Alabalık tesisinin 10 ton kapasiteli olduğunu, tesisinin geliştirilmesi için İl Müdürlüğü olarak her konuda yardımcı olunacağını belirtti. ENGİN konuşmasına şu sözlerle devam etti; “Alabalık iç su balıklarının en lezzetlisidir, soğuk, berrak, bol oksijenli akarsularda göl ve kaynak sularında yetişmektedir. Dünyada ve Ülkemizde yetiştiriciliği en yaygın ve en çok yapılan balık türüdür. Ayrıca iç su balıkları içinde maddi kazancı en iyi olan balık türüdür ”dedi. ENGİN, tesisin İlimize ve yeni sahibine hayırlı olması temennisinde bulundu.

22 Şubat 2017 , Çarşamba

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