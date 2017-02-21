Ağrı'da Sokak Hayvanları Donarak Can Veriyor

Ağrı'da mahalle içinde boş bir alanda 1 sokak köpeği ve 4 Yavru köpek uyur vaziyete telef oldular.

AĞRI-Meryem AYDIN /Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Ağrı'nın Hürriyet mahallesinde boş bir alanda 1 sokak köpeği ve 4 yavrusu, soğuktan donarak telef oldu. Bu haftanın daha fazla soğukla geçtiğini söyleyen vatandaşlardan Faruk Übeyli; Çetin geçen kış şartlarının ardından gece -40 dereceye varan hava soğuklarından dolayı görüldüğü gibi gece yatan köpekler sabaha uyanamayarak telef oluyorlar.Vatandaş Übeyli; bu görüntü bize çokta yabancı değil mahalle aralarında bu tür yürek burkan manzaralara sıkça rastlayabiliyoruz.

Bu tamamen sokak hayvanlarının kalacak bir barınaklarının olmamasından kaynaklanıyor. Hayvan sever biri olarak Yetkililere sesleniyorum lütfen bu duruma bir çare bulun dedi.

Daha sonra Cumhuriyet ilköğretim okulunda okuyan 4. sınıf öğrencisi küçük Nursima; soğuktan donarak telef olan sokak hayvanları için hayvan sever ve yetkililere seslendi. Sokak hayvanlarına biraz insaniyetlik gösterelim. Barınak yapamıyorsanız da en azından küçük kartonlarla onlara soğuktan korunabilmeleri için imkan sağlıyalım. Bir kere daha söylüyorum lütfen sokak hayvalarına biraz insaniyetlik gösterelim. dedi.

21 Şubat 2017 , Salı

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