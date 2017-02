Ağrılı İşadamlarına Cazibe Merkezi Programı Tanıtıldı

Ağrı Valiliği, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası ve Serhat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Kocaeli kentinde faaliyet gösteren Ağrılı işadamlarına yönelik yatırım seferberliği programı olan Cazibe Merkezi Programının tanıtım etkinliği düzenlendi

Ramada Otel’de gerçekleştirilen Cazibe Merkezleri tanıtım toplantısına Ağrı Valisi Musa Işın,AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaettin Aslan, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Alpaslan, Kocaeli Ağrılılar Derneği Başkanı Şefik Alpaslan ve çok sayıda Ağrılı işadamı katılım gösterdi.



KAPU PROGRAMI ANLATTI

Programda SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Kapu, sunumda gerçekleştirdiği konuşmasında, “2016’nın son aylarında başlayan bir süreç. Çok yoğun bir süreç başlatıldı. Başbakanımızın 24 Ocak 2017 tarihli toplantısıyla süreç fiili olarak başladı. İlk dönemim başvurusu 27 Şubat’ta bitecek. 10 yıl sürecek bir program. 23 İl 5 merkez bulunuyor bu cazibe merkezi programında. Program kapsamında imalat sanayi, çağrı merkezleri ve veri merkezi yatırımları yer almaktadır” dedi.



“TEMEL AMAÇ İMALATI ARTTIRMAK”

“Süreci Kalkınma Bankası yürütecektir” diyen SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, “Başvurular değerlendirildikten sonra ikinci dönem başlayacak. Temel amaç bölgenin istihdam, üretim ve imalatını arttırmaktır. İmalat sanayinde yatırımlarını büyütmek isteyen yatırımcılar, yarım kalmış yatırımlarını ekonomiye kazandırma arzusundaki yatırımcılar ile diğer illerimizde faaliyet gösterirken yatırımlarını program kapsamındaki illerimize taşıyarak bölgeye dinamizm getirecek yatırımcılar desteklerden faydalanabilecektir” ifadelerini kullandı.



PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında uygulanacak destekler; Danışmanlık hizmeti desteği, yatırım yeri tahsisi desteği, bina yapımı desteği, faizsiz yatırım kredisi desteği, faiz indirimli işletme kredisi desteği, üretim tesisi taşıma desteği, çağrı merkezi yatırım desteği, veri merkezi yatırım ve enerji desteğinden oluşuyor.



ÖNCELİKLİ KRİTERLER

Yüksek istihdam sağlayan, ithal ikamesi sağlayacak ürün üreten, ihracat potansiyeli olan, ileri – geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte, AR-GE ve yenilik içeren, yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanan yatırımlar ve tecrübeli, kurumsal kapasitesi yüksek yatırımcılar desteklerden öncelikli olarak faydalandırılacak. Başvurular kalkınma bankasının kalkınma ajansları yatırım destek ofislerine yapılabilecek.



DESTEKLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI

2 milyon TL ve üstündeki imalat sanayi firmaları yatırımlardan faydalanabilir. İmalat sanayi yatırım şartlarından diğeri de asgari istihdam rakamı en az 30 kişi çalıştırılması. Çağrı merkezi yatırımlarında asgari istihdam 200 kişi olarak belirlenirken, hizmet sözleşmesinin yapılmış olması aranıyor. Veri merkezi yatırımlarında asgari beyaz alan 5 bin metrekare olarak belirlendi. Üretim tesisi taşıma da asgari istihdam taahhüdünün 200 kişi olması ve son iki yılda üretim faaliyetinin sürdürülmüş olması gerekiyor. Yatırım kredilerinin asgari özkaynak oranı ise yüzde 30 olarak belirlendi.



GÖKÇE: İŞADAMLARIMIZI TEŞVİK EDİYORUZ

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe programda yaptığı konuşmada, “İlimizin büyümesi, kalkınması için hepimizin bir vefa borcu var. Burada ikamet ediyorsunuz, ticaretiniz burada yürüyor ama hayatta olduğunuz sürede Ağrı’yı konuşacaksınız. Anılarınız akıllarınıza gelecek. Mezarlarınız var orada. İlimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bizim vatanımızda Ağrı’dır. Nereye gidersek gidelim biz Ağrılıyız. Biz Ağrı’nın yaylasını, ovasını özlüyor olacağız. Bu olacak. İl il dolaşarak ilimizi anlatarak yatırım için işadamlarımızı teşvik ediyoruz” dedi.



“MUAZZAM BİR POTANSİYELİMİZ VAR”

“Ne gereği var Ağrı’ya diyebilirsiniz” diyen Gökçe, “Biz sizden bir şey istemiyoruz. Bir şey vermek istiyoruz. Kamu ve özel sektörde yatırımlar olursa o il kalkınır. 545 bin nüfusumuz var. Bu nüfusun neredeyse yarısı uçağa binmiş. Bu çok önemli. Gelin, devlet size muazzam bir destek veriyor. Devlet cazibe merkezleri kurdu. 23 ilden biri biziz bu büyük bir fırsattır, bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. her şeyi veriyoruz size. Un, yağ şeker var, sadece helva yapacaksınız. Tarım ve hayvancılıkta küçükbaşta Türkiye dördüncüsü, büyükbaşta sekizinciyiz. Muazzam bir potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.



YAMAN: İNANIRSANIZ BAŞARIRSINIZ

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe’nin ardından konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, “Tarihte modeller vardır. Tarihte model ülkeler, şehirler vardır. Başarılar elde etmişlerdir. Ağrı hiçte hak ettiği yerde değil. 45 yıldır Kocaeli’deyim ama Ağrı ile ilgili olumsuz bir şey duyduğumuz da içimiz yanıyor. Gayrı safi milli hasılada, eğitimde, yatırımlarda en son sıralarda. Türkiye’nin sayılı işadamları Ağrılı, bilim adamları Ağrılı. Biz bunu hak etmiyoruz. Ağrı çok önemli bir merkez olabilir. Yatırımlarınızı Ağrı’ya yapmalısınız. Finlandiya gayri safi milliye de 50 bin dolardır, dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Güç birliği yaparsak 10 yıl sonra Ağrı modeli olur dünyada. Çok kaliteli insanlar topluluğumuz var. Sadece örgütlü çalışamıyoruz. İnanırsanız, başarırsınız” şeklinde konuştu.



VALİ IŞIN HER BİRİNİZİN AĞRI’DA EVİ OLSUN

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın ardından konuşan Ağrı Valisi Musa Işın, “Burada kurulu bir düzen kurduğunuz için sizi tebrik ediyorum. İnsanın memleketin dışında düzen kurması kolay değildir. Biz istiyoruz ki Ağrılı hemşerilerimiz, Kürt kardeşlerimiz bu bölgelerde başı dik bir şekilde bu toplumun içerisinde gezebilsinler. Esas sıkıntı budur. Maddi ve manevi boyutu var bu sıkıntının. Eğer Ağrı halkı grip olursa siz burada nezle olursunuz. Her biriniz yazın en azından bir evi olsun. Oradan kopmanız mümkün değil. Çocuklarınızı da kopartmayın. Çocuklar nenelerini tanımazlarsa sizleri de tanımaz. En büyük sorun çocukları gelenek, göreneklerimize göre yetiştirememektir” dedi.



“AĞRI TERÖRLE ANILMASIN”

“Ağrı’da problem olduğunda sizde burada rahatsız olursunuz” diyen Vali Musa Işın “Ağrı terörle anılmasın, Ağrı hadiseler yaşamasın. Kürt kardeşlerimizde milletimi seviyorum, PKK’yı istemiyorum diyerek rahatça buralarda gezmesin. Tanımayan insanlar PKK ile Kürtleri özdeşleştiriyorlar. Ümitvarız, İstikbal İslamın ve milletimizindir. Bizde elimizi taşın altına sokalım. Kim iki tuğla üst üste koyarsa sırtımızda taşırız. Ağrı huzurun kenti olsun” diye konuştu. Programda konuşmaların ardından Kocaeli Ağrılar Derneği Başkanı Şefik Alpaslan tarafından Ağrı Valisi Musa Işın'a plaket takdim edildi. Vali Işın'da dernek başkanı Alpaslan’a Nuh’un gemisinin maketini hediye etti.

21 Şubat 2017 , Salı

