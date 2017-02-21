Diyanet Hak Bir Sen’den Rektöre Ziyaret
Hak Bir Sen İl yönetimi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Sayın Abdülhalik Karabulut’a hoş geldin ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Hak Bir Sen Genel Başkan yardımcısı ve ilahi sanatçısı Ağrılı Hafız Cesim İl Baskani Engin Özmen mali sekreter Erhan Yakut Rektör Karabulut gençlik hakkında konuşurken daha çok gençlerimizi bilinçlendirmemiz lazım dedi il baskani Özmen üniversitede gençlere yönelik program tertip edelim talebinde bulund. Rektörü Prof Dr. Abdülhalik Karabulut, olumlu karşıladıklarını dile getirerek fikir alış verişinde bulunuldu. Genel başkan yardımcısı ilahi sanatçısı Ağrılı Hafız Cesim, kendi ilahi albüm sidisini Rektör Karabulut’a hediye etikten sonra ayrıldılar.
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