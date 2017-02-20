Ağrı Kardeşlik Ve Dayanışma Platformun’dan Referanduma ‘ Evet’

Türkiye çok kritik, çok zor günlerden geçiyor. Hemen yanı başımızda haritalar değiştiriliyor. Küresel emperyalistler dünyamıza kan ve gözyaşından başka bir şey vermiyor ve Ümmetin son kalesi olan Türkiye’ye de bu kirli oyunlar marifetiyle diz çöktürülmek

Türkiye çok kritik, çok zor günlerden geçiyor. Hemen yanı başımızda haritalar değiştiriliyor. Küresel emperyalistler dünyamıza kan ve gözyaşından başka bir şey vermiyor ve Ümmetin son kalesi olan Türkiye’ye de bu kirli oyunlar marifetiyle diz çöktürülmek isteniyor.

Bizler sivil inisiyatif olarak yakın tarihimizde yaşadığımız en zorlu süreçlerden biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin karşısında omuzlarımıza yüklenen büyük sorumluluk gereği oluşturduğumuz "Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu" kurucuları olarak bu gün ülkemiz için tarihi bir karar aşamasındayız zira Türkiye yıllardır kendisine ayak bağı olan askeri, bürokratik ve yargısal vesayetten kurtulmak için ilk kez siviller eliyle yapılmış sivil bir anayasaya kavuşmanın eşiğine gelmiş bulunmaktadır. Bu aşamada tarafımızı belli etmek suretiyle referandum sürecine müdahil olduğumuzu deklare ederek, tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz.

Türkiye'de anayasalar askeri darbelerle tepeden inmeci/jakoben anlayışla halka dayatılarak onaylatılmış, uygulanmıştır. 1924'ten beri anayasalar; ülkede yaşayan vatandaşlarımızı etnik köken, inanç ve mezhep temelinde ayrıştırmış, ötekileştirmiş ve kamplaştırmıştır.

Çok partili siyasi hayatımıza baktığımızda Türkiye ne zaman toplumsal barışı, kardeşliği ve adaleti tesis etmek için bir adım atmış ise vesayet odakları ve onların çözüm ortakları devreye girmiş, atılan bu adımları durdurmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla Türkiye’nin sürekli kaos ve kriz üretme potansiyeli olan bu darbe ürünü Anayasadan bir an önce kurtulması gerekiyor.

En son 15 Temmuz'da FETÖ ihanet çetesi tarafından yapılmak istenen tarihin en alçak darbe teşebbüsü ile siyasete ve milli iradeye son verilmek istenmiştir. Toplumumuzdaki her birey gibi bizler de siyasi düşünce ve tercih hakkına sahibiz. Referans noktamız bu bireysel ve demokratik hakkımızdır. Hiç bir siyasi parti veya oluşumun güdümünde olmadığımızı, motivasyonunu milletten alan sivil bir oluşum olarak hareket ettiğimizi belirtmek isteriz.

Platform kurucuları olarak bizler bu inanç ve sorumluluk bilinciyle hareket etmekteyiz. Ülkemizin her alanda daha hızlı bir kalkınma ve gelişme ile mazlumların umudu olmaya devam etmesi ve küresel bir aktör olmasının önünü açacak bu referandum için katkı sunmayı gaye ve dert edinerek hareket ediyoruz. Tüm bu gerçekler ışığında, milletin ve milli iradenin hakim kılınması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye azmetmiş bulunmaktayız.



Bu yüzden Cumhuriyet tarihinde ve yakın tarihimizde askeri darbeleri yaşamış bir toplum olarak ve etrafımızda sergilenmek istenen tüm oyunların bilincinde olarak, yine 15 Temmuz'u iliklerimize kadar hisseden bir yapı olarak, daha güçlü bir demokrasi, kalıcı toplumsal barış, büyük ekonomi ve istikrarlı yürüyüş için 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişiklik paketi referandumuna, yani Cumhurbaşkanlığı sistemine Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu bileşenleri olarak, “EVET” diyoruz.

AĞRI İHH İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

AĞRI ÖNDER

AĞRI İLİM YAYMA CEMİYETİ

AĞRI BİRLİK VAKFI

AĞRI BEŞİR DERNEĞİ

AĞRI CİHANNÜMA

AĞRI FİRDEVS DERNEĞİ

AĞRI TÜGVA

AĞRI HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

AĞRI HAYRAT VAKFI

AĞRI NUHUN GEMİSİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ

AĞRI EVRENSEL HAFIZLAR DERNEĞİ

AĞRI KALKINMA DERNEĞİ

AZİZİ MAHMUD HÜDAİ VAKFI

AZİZİ MAHMUD HÜDAİ VAKFI PATNOS ŞUBESİ

AĞRI EVRENSEL GENÇLİK DERNEĞİ

AĞRI DAĞI KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ

ÇÖZÜM PLATFORMU DERNEĞİ

ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU

YEŞEREN UMUTLAR KADINLAR DERNEĞİ

ENSAR VAKFI PATNOS ŞUBESİ

AĞRI 1918 DERNEĞİ

AĞRI KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ

HAK-İŞ

DİVA-SEN

20 Şubat 2017 , Pazartesi

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