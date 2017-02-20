Peygamber Sevdalıları Platformundan Gazetemize Ziyaret

Peygamber Sevdalıları Platformu Ağrı Şubesinden bir heyet Güncel Medya Ajans ve Gün Basın Yayın Matbaacılığı ziyaret etti.

Peygamber Sevdalıları Platformu Ağrı Şubesi Başkanı Arif Yılmaz ile yönetim kurulundan bir heyet Ağrı’da Güncel Medya Ajansını ve Gün Basın Yayın Matbaacılığı mekanlarında ziyaret etti.



Yılmaz ve beraberindeki heyeti, Güncel medya Ajansı ve Gün Basın yayın matbaacılığın yöneticileri Melikşah Kökser ve Kerem Engin karşıladı.



Ziyarette konuşan Yılmaz kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için medya mensuplarına büyük vazife düştüğünü söyledi.



Halkın, kendi maslahatı ve menfaati için çalışan Basın’a ihtiyacı olduğunu belirten Yılmaz, “Türkiye gibi bir ülkede esen rüzgâra göre yönünü değiştiren gazetecilerin, medyanın olduğunu biliyoruz. Her şeyden önce gazetecilerin, medyanın bağımsız olması, kamuoyunu doğru bilgilendirmesi ve habercilik anlayışını adalet üzerinde yapması gerekiyor. Sizin gibi gazetecilerin de bu duyarlılığa sahip olduğuna inanıyoruz. Temennimiz, bu duyarlılığın artmasıdır, dedi.



Daha sonra Yılmaz, Cemiyet olarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi vererek özellikle yapılan kutlu Doğum Siyer Sınavının önemine değindi.



Güncel Medya ve Gün Basın yöneticileri ise bu hizmetlerde duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerde medya olarak üzerlerine düşecek ne varsa yapacaklarını dile getirdiler.



Ziyaret karşılıklı dilek, temenni ve çay ikramının ardından son buldu.

20 Şubat 2017 , Pazartesi

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