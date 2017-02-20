Ağrı'da Yolcu Otobüsüyle Öğrenci Servisi Çarpıştı: 8 Yaralı
Ağrı’da öğrencileri taşıyan servis ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde öğrencileri okula götürmek için yola çıkan öğrenci servisi, Leylekpınar Mahallesi'nde yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada servis şoförü Z.P. ile lise öğrencileri M.U.K., H.Y., M.Y., E.Y., A.U., A.A. ve A.A. hafif şekilde yaralandı.
Ağrı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yaralıların Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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