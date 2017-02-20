Selçuk Ortaokulu Öğrencilerinden Halepli Kardeşlerine Yardım Kampanyası

Selçuk Ortaokulu Öğrencileri olarak bu yıl yerli malı haftası kutlamıyoruz. Halep'teki kardeşlerimize yardım gönderiyoruz. Kampanyasından yola çıkarak Selçuk Ortaokulu Öğrencileri Halepli kardeşlerine yardım amaçlı 30 koli yardım topladılar.

AĞRI-MERYEM AYDIN/ Ağrı'da Selçuk Ortaokulu öğrencileri bu yıl yerli mali haftası etkinliğin de Halep'teki mağdur kardeşlerine yardım amaçlı "Halep İçin İnsani Yardım Adımı" kampanyası başlattı. Selçuk Ortaokulu Müdürü Necmi Karaoğlan'ın yardımıyla da yardımlarına aralıksız devam eden öğrenciler sömestr tatiline kadar 30 koli yardım topladılar.

18 Şubat'ta Selçuk Ortaokulu Müdürü Adem Oğuz'un Ağrı İHH İnsani Yardım Derneğini arayarak yardımlarının tamamlandığını ve teslim almaları için Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kerem Engin'i okullarına davet ettiler. Davetlerinden ve Yardımlarında dolayı mutlu olduklarını dile getiren İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kerem Engin, Türkiye olarak altı yıldır Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Suriye'deki çocuklar altı yıl önce sizin imkanlarınıza sahipti. Sizin gibi okulları vardı birer sınıfı vardı. Yani sizin olduğu gibi onlarında bütün imkanları vardı. En önemlisi birer evleri vardı. Ev insanın tek sığınağıdır. Suriyeli kardeşlerimizin de bizlerden hiçbir farkları yoktu. Maalesef yaşadıkları bir savaş ve dünyanın gözü önünde yaşadıkları bir katliam sonrası yaşadıkları göçler sadece Türkiye'de bugün bizim devletimiz üç buçuk milyon Suriyeli kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Ve Allah nasip ettikçe elimizden gelen bütün yardımı bağışçılarımızın da desteğiyle yapmaya devam edeceğiz. Diyen Engin; Halep için el ele kampanyasını öğrencilerimizin yarıyıl karnesine kadar uzatmıştık. Ve okulların açılmasının 2 haftasında Müdür Adem Oğuz'un yardımlarıyla da Halepli kardeşlerimize teslim edilmek üzere 30 koli yardımımızı teslim aldık. Bu duyarlı davranışlarından dolayı Selçuk Ortaokulu'na teşekkür ederek bu duyarlı davranışın örnek olmasını diliyoruz dedi.

Ağrı Selçuk Ortaokulu Müdürü Adem Oğuz; 2016 yılında yerli malı haftası etkinliğinde öğrencilerimiz benden önceki Müdürümüz Necmi Karaoğlan'ın yanına giderek biz yerli malı haftası etkinliği yapmak istiyoruz başvurusunda bulunmuş. Necmi Karaoğlan'da o an özellikle medyadan görüntülerini izlediği Halepli çocuklar aç iken bizim okulda yerli malı haftası düzenlememiz ne kadar doğru olur demesi üzerine öğrencilerimizde kendi aralarında yaptıkları istişareler sonucunda Halep'teki yardıma muhtaç kardeşlerimize yardım etmek istiyoruz diyerek "Halep İçin İnsani Yardım Adımı" kampanyası başlattılar. Bizde bu duyarlı düşünceleri karşında kendilerine gereken fırsatları sunarak ellerinden gelen yardımları toplamaları için yardımda bulunduk dedi. Müdür Oğuz; Sömestr tatilinden önce daha önceki müdürümüz Necmi Karaoğlan topladıkları kolileri yerlerine ulaşsın diye Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kerem Engini okulumuza davet etti. Bizleri kırmayarak okulumuza hem ziyarette hem de öğrencilerimizi daha iyi bilinçlendirmek için davetimizi kabul eden Başkan Engin, Öğrencilermizin duyarlı davranışları karşında mutlu olduğunu dile getirerek okulumuza ve öğrencilerimize teşekkür etti. Müdür Oğuz; Bizde Ağrı Selçuk Ortaokulu olarak Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanımıza bu değerli ziyaretlerinden ve öğrencilerimizin daha iyi bilinçlenmesini sağladıklarında dolayı çok ederiz. dedi.

20 Şubat 2017 , Pazartesi

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