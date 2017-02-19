Ağrı'da soğuk hava Etkisini Sürdürüyor

Bölgede gece en düşük Hava sıcaklığı Ağrı'da eksi 30 derece olarak ölçüldü.

Ağrı'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düştüğü ilçede, dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. İlçe halkı ev ve iş yerlerinde tehlike arz eden buz sarkıtlarını kendi imkanlarıyla kırmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Fecri Sevim, yaptığı açıklamada, gündüz saatlerinde dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Soğuklar nedeniyle çatılarda uzun buz sarkıtlarının oluştuğunu ifade eden Sevim, insanlara zarar vermemesi için buz sarkıtlarını kendi imkanlarıyla kırdıklarını belirtti.

19 Şubat 2017 , Pazar

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