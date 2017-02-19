Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesi İl Divan Toplantısı Yapıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan şube başkanı Süleyman Gümüşer: "Hem özlük hem de özgürlük mücadelesi verdiklerini ifade ederek, nerede bir mazlum varsa orada olduklarını, eğitim çalışanlarının taleplerini en doğru bir şekilde muhataplarına ilettiklerini söyledi. Sendika olarak Türkiye’nin en büyük sendikası olduğunu ve mazlumun yanında yer aldıklarını bu uğurda çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Gümüşer; sendikacılığın kendilerine yüklediği sorumluluğu bildiklerini ve ona göre hareket ettiklerini belirterek, "Biz sadece kuruş sendikacılığı değil, beraberinde duruş sendikacılığı yapıyoruz" dedi.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Gümüşer;

Eğitim-Bir-Sen olarak ülkenin birliği ve dirliğini bozmaya çalışanların karşısında olmaya devam edeceklerini belirterek, Türkiye'nin güçlü ve büyük bir devlet olduğunu aktardı.

15 Temmuz’da Türkiye'nin düzenini bozmaya çalışanlara millet olarak iyi bir ders verdiklerini aktaran Gümüşer, "Devletin içine sızanlar olduğunu gördük. Devletimizi içerisine sızılacak yer olarak değil, sığınılacak yer olarak görüyoruz. Bu milletin birliği ve beraberliği ile kim ne yapmak isterse istesin, bu ülke ayaklarının üzerinde duracaktır." diye konuştu.

Toplantı İlçe başkanlarının, kadın komisyonu başkanı ve genç memur sen başkanının da kısa konuşmaları akabinde soru cevap şeklinde devam etti.

19 Şubat 2017 , Pazar

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