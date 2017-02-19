Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesinden 25. Yılında "Vefa Buluşması"
Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesi sendikanın kuruluşunun 25. yılında "Vefa Buluşması" düzenlendi.
Üniversite Cafede gerçekleştirilen Vefa Buluşması'na İl Milli Eğitim Müdürü ve müdür yardımcılarının yanı sıra sendika çalışmalarında bulunmuş, önceki dönemlerde görev almış temsilciler ve yöneticiler, şube yönetimi, ilçe yönetimleri, disiplin ve denetleme kurulu, üniversite yönetimi, kadın komisyonu, genç memur-sen yönetimi ve engelliler komisyonu katıldı.
Programın açılış konuşmasını, sendikanın Ağrı'da teşkilatlanmasında önemli rol üstlenen Ali Balkıs yaptı. Balkıs, konuşmasında teşkilatlanma sürecinde yol arkadaşları ile beraber yaşadıkları sıkıntılardan ve hiç bitmeyen kararlılıklarından bahsetti.
Program daha sonra Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer'in konuşması ile devam etti. Gümüşer, Vefa Buluşması'na gelen misafirleri selamladıktan sonra konuşmasına şöyle devam etti: "14 Şubat 1992 tarihinde, "Çağı kurtarmanın bir eylemidir. Çağ dışı görünen ilgimiz bizim" diyerek ve gelenekten beslenerek geleceği aydınlatmak üzere yola çıkan Mehmet Akif İnan ve 14 arkadaşı tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen; hak, adalet, barış, emek ve özgürlük mücadelesinde 25 yılı geride bırakmıştır.
Eğitim-Bir-Sen’in tarihi bir dönem sayılacak çeyrek yüzyıllık mücadele geçmişi, Türkiye’nin karanlıklardan aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye, geri kalmışlıktan ilerlemeye geçiş tarihi; ülkemizin yaşadığı siyasal ve toplumsal dalgalanmalar karşısında ilkeli, tutarlı, kararlı, atak bir tavrın ve özünü hiç kaybetmeden vatanın ve milletin menfaatini sürekli önceleyen bir mücadelenin destanıdır.
Eğitim-Bir-Sen, 25 yıldır, hakkın, adaletin, barışın, emeğin ve özgürlüklerin mücadelesini vermiştir, bundan sonra da bu uğurda mücadelesini sürdürecektir." dedi.
Konuşmaların ardından sendika çalışmalarında bulunmuş, önceki dönemlerde görev almış temsilcilere, yöneticilere Vefa Buluşması anısına plaket takdim edildi.
|
19 Şubat 2017 , Pazar Bu haber toplam 74 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun
altın