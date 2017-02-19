Programın açılış konuşmasını, sendikanın Ağrı'da teşkilatlanmasında önemli rol üstlenen Ali Balkıs yaptı. Balkıs, konuşmasında teşkilatlanma sürecinde yol arkadaşları ile beraber yaşadıkları sıkıntılardan ve hiç bitmeyen kararlılıklarından bahsetti.

Program daha sonra Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer'in konuşması ile devam etti. Gümüşer, Vefa Buluşması'na gelen misafirleri selamladıktan sonra konuşmasına şöyle devam etti: "14 Şubat 1992 tarihinde, "Çağı kurtarmanın bir eylemidir. Çağ dışı görünen ilgimiz bizim" diyerek ve gelenekten beslenerek geleceği aydınlatmak üzere yola çıkan Mehmet Akif İnan ve 14 arkadaşı tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen; hak, adalet, barış, emek ve özgürlük mücadelesinde 25 yılı geride bırakmıştır.

Eğitim-Bir-Sen’in tarihi bir dönem sayılacak çeyrek yüzyıllık mücadele geçmişi, Türkiye’nin karanlıklardan aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye, geri kalmışlıktan ilerlemeye geçiş tarihi; ülkemizin yaşadığı siyasal ve toplumsal dalgalanmalar karşısında ilkeli, tutarlı, kararlı, atak bir tavrın ve özünü hiç kaybetmeden vatanın ve milletin menfaatini sürekli önceleyen bir mücadelenin destanıdır.

Eğitim-Bir-Sen, 25 yıldır, hakkın, adaletin, barışın, emeğin ve özgürlüklerin mücadelesini vermiştir, bundan sonra da bu uğurda mücadelesini sürdürecektir." dedi.

Konuşmaların ardından sendika çalışmalarında bulunmuş, önceki dönemlerde görev almış temsilcilere, yöneticilere Vefa Buluşması anısına plaket takdim edildi.

19 Şubat 2017 , Pazar

Bu haber toplam 74 defa okundu.

Haberin Fotoğrafları

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.