EPDK'dan Doğalgaz İhalelerine İlişkin Yeterlilik Açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Ağrı ve Doğubeyazıt ile Tunceli doğalgaz dağıtım ihalelerinde yeterlilik alan şirketlerin, Hakkari ve Şırnak ile Artvin ihalelerine yeterlilik başvurusu yapmaları durumunda sunmaları gereken belgeleri belirledi.

Başvuruda sunulacak belgelere ilişkin ilan, EPDK'nın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Ağrı ve Doğubeyazıt ile Tunceli doğalgaz dağıtım ihalelerinde yeterlilik alan şirketler, Hakkari ve Şırnak ile Artvin doğalgaz dağıtım ihalelerine yeterlilik başvurusu yapmaları durumunda, şirket ve ortaklarının geçen yıla ilişkin bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi ortaklarının mali durumunu gösteren belgeleri EPDK'ya sunacak.

Söz konusu bilanço ve gelir tabloların yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylanmış olması gerekecek.

Başvuru yapacak şirketler ihalelerde yatırım finansmanının nasıl sağlanacağına ilişkin yeni tarihli belgeler ile yeterlilik için sunmaları gereken diğer belgelere EPDK'nın internet sitesinden erişebilecek.

18 Şubat 2017 , Cumartesi

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