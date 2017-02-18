20 bin öğretmen alımı atama takvimi ve kontenjan dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın şubatta 20 bin öğretmen alımı olacak müjdesinin ardından kontenjan dağılımı ve atama takvimi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi twitter hesabı üzerinde

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın şubatta 20 bin öğretmen alımı olacak müjdesinin ardından kontenjan dağılımı ve atama takvimi MEB'in resmi twitter hesabından yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ön başvuruların 15 Mart'ta alınmaya başlanacağı, sözlü sınavların ÖABT gerektirmeyen alanlarda 3 Nisan, ÖABT gerektiren alanlarda 24 Nisan'da başlayacağı bildirildi. İşte binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili bilgiler.



MEB GİRİŞ (Son duyurulara bakmak için tıklayın)

Sözleşmeli Öğretmen Atamasına İlişkin Branşlara Göre Taban Puan ve Kontenjan Dağılımı için TIKLAYIN!



20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN DAĞILIMI VE ATAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimle ilgili açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi Twitter hesabından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi yayımladı.

EN ÇOK KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

MEB’in açıkladığı kontenjan dağılımına göre, 3 bin 570 ile en çok sınıf öğretmenliğine alım yapılacak. Onu 2 bin 193 kontanjanla İngilizce, 2 bin 143 ile din kültürü ve ahlâk bilgisi, 1.835 ile ilköğretim matematik ve 1.720 kişi ile okul öncesi takip ediyor.BAKAN YILMAZ'DAN ÖĞRETMEN ALIMI MÜJDESİ

20 bin öğretmen alımı yapılacak. Atanmayı bekleyen binlerce öğretmen adayına müjdeli haber Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi.



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.



ÖĞRETMENLER DİKKAT! 6 YIL 20 BRANŞTA KADRO YOK

Atama ve kadro bekleyen öğretmenler için kötü haberler var. MEB 20 branşta 6 yıl boyunca öğretmen alımı yapmayı planlamıyor. Bunun sebebi ise bu kadrolardaki doluluk.



Milli Eğitim Bakanlığı 20 farklı alanda öğretmen almayı planlamıyor. Zira bu 20 branşta yüzde 280 oranında doluluk var. Bu branşlar arasında Fransızca öğretmenliği, makine ressamlığı, psikoloji, felsefe, Japonca ve Çince öğretmenliği gibi alanlar bulunuyor. En fazla doluluk oranı ise metalurji teknoloji öğretmenliği bölümünde. Bunu Giyim Üretim Teknoloji öğretmenleri takip ediyor. Bu alanda da 717 öğretmen fazlası var. Yine Metal Teknolojisi'nde 525, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında ise 199 ihtiyaç dışında çalışan öğretmen olduğu görülüyor.

18 Şubat 2017 , Cumartesi

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