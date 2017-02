Ağrı İl Müftüsü İbrahim Gemici, Doğubayazıt A Takımı Savaş Ay Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Okulun konferans salonunda öğrencilere hitaben konuşan Müftü Gemici, bütün Müslümanların hem bu dünyada hemde ahirette kardeş olduğunu söyledi.

Allah'ın her zaman her yerde insanlarla birlikte olduğunu hatırlatan Gemici, "Türk olmuşuz, Kürt olmuşuz veya başka bir milletten olmuşuz hiç bir farkımız yok. Biz hepimiz Müslümanız. Müslümanlar, hem bu dünyada hem de ahirette kardeştir. Ayrımız, gayrımız yok." dedi.

Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetlerin iman, sağlık ve zaman olduğunun altını çizen Gemici, şöyle konuştu:

"Müslüman anne babamızın çocukları olarak dünyaya gelmişiz. Müslüman bir toplumda yaşıyoruz. Rabbimizin bize bahşettiği bu nimeti iyi değerlendirmeliyiz, doğru yönde kullanmalıyız. Diğer bir önemli konu sağlığımız ve zamanımız. Ellerimiz, ayaklarımız tutarken, gözlerimiz görürken zamanımızı boşa harcamamalıyız. Rabbimize her zaman şükredip teşekkür etmeliyiz."

Programa, Doğubayazıt İlçe Müftüsü Mehmet Turan Kancura, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

18 Şubat 2017 , Cumartesi

