Eleşkirt’te Umre Semineri

Eleşkirtli yardım sever genç iş adamı Adem Kılıç 140 Eleşkirt'li vatandaşı umreye gönderiyor.

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde Belediye ve Hz Ayşe camii imamı ilahi sanatçısı Ağrılı Hafız Cesim Aşantuğrul, tarafından umrecilere seminer verildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminerde, Hafız Cesim umrenin faziletini anlattı ve umre yolculuğu esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durdu. Kutsal mekanlar da bulunulduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğinin altını çizen Aşantuğrul, alışveriş ve dünya işlerinin, umrecileri tavaftan ve ibadetten alıkoymaması tavsiyesinde bulundu. Hafız Cesim “Kutsal mekânlara yapılan yolculuk, kutlu bir yolculuktur. Umre bizler için büyük bir fırsat ve imkândır, iyi değerlendirilmelidir. Kutsal topraklarda kaldığımız süre boyunca, vakitlerimizi ibadet, tevbe ve dua ile iyi değerlendirmemiz gerekir. Kimseyi incitmeden sabırlı olmalı, insanların kusurlarını araştırmamalı ve yapılan hataları affetmeliyiz. Ziyaretlerimizde Yüce Yaradanın ve Hz. Peygamber’in (sav) misafirleri olduğumuzun asla unutmamalıyız. Cenab-ı Hak hayırla gidip hayırla dönmeyi ve umreden elde ettiğimiz kazanımları ömür boyu sürdürmeyi nasib etsin” dedi. 22 Şubat ta kutsal beldelere yolculuğun başlayacağı belirtildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen seminerin sonunda umreciler seminerin çok faydalı olduğunu belirterek Eleşkirt Belediyesine ve Ağrılı sanatçımıza hocamıza teşekkürlerini ilettiler.

18 Şubat 2017 , Cumartesi

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