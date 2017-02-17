Ağrı'ya 21 Doktor Atandı
73. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekildi. Bu kapsamda Ağrı ve ilçelere toplam 21 doktor atandı.
73. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekildi. Buna göre Ağrı İlimiz için ayrılan Doktor sayıları belirlendi. Toplamında 21 doktorun atandığı Ağrı, Taşlıçay, Eleşkirt Doğubayazıt, Patnos ve Hamur ilçelerinde daha önce doktor olmadığı için kapanan çok sayıda polikliniğin yeniden açılması...
Haberin Tarihi: Şubat 17, 2017 - Okunma Sayısı:61 defa okundu.
73. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekildi.
Buna göre Ağrı İlimiz için ayrılan Doktor sayıları belirlendi.
Toplamında 21 doktorun atandığı Ağrı, Taşlıçay, Eleşkirt Doğubayazıt, Patnos ve Hamur ilçelerinde daha önce doktor olmadığı için kapanan çok sayıda polikliniğin yeniden açılması bekleniyor.
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17 Şubat 2017 , Cuma Bu haber toplam 64 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
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