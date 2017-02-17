Gürbulak Sınır Kapısında Uyuşturucu Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada 592 kilo 890 gram eroin ele geçirildi. Eroinin piyasa değeri 60 milyon TL.

Ağrı'nın Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İran üzerinden gelen ve sınır kapısından ülkeye girmeye çalışan M.K. yönetimindeki İran plakalı TIR durduruldu.

TIR'ın x-ray cihazından geçirilmesi sonrası durumundan şüphelenilerek dorsesinde, narkotik dedektör köpekleri "Maddox" ve "Lora"nın desteğinde arama yapıldı.

YARIM TONDAN FAZLA EROİN

Köpeklerin tepki vermesi sonucu dorsede gerçekleştirilen detaylı incelemede "zula" tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 592 kilo 890 gram eroin ele geçirildi, sürücü M.K. gözaltına alındı.

Uyuşturucunun bu yıl ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

BULGARİSTAN'A GÖTÜRÜLÜYORDU

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Bulgaristan'a giden bir TIR'da detektör köpekler "Maddox" ve "Lora" ile yapılan aramada 59 kap içerisinde daralı ağırlığı 592 kilo 890 gram eroin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

60 MİLYON TL DEĞERİNDE

Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 60 milyon TL olduğu tespit edildi.

Sürücü M.K. ise gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucunun bu yıl ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.

Söz konusu gümrük kapısında 6 gün önce de yine bir TIR'ın dorsesinde "Maddox" isimli narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirilmişti.

17 Şubat 2017 , Cuma

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