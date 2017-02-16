Köylere 4,5G hizmeti geliyor

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile imzalanan sözleşmesi ile ülkenin en ücra köylerine de 4,5G hizmeti götürüleceğini söyledi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile imzaladıkları Kırsal Yerleşim Yerlerindeki 2G Hizmetlerinin 4,5G'ye Yükseltilmesi Sözleşmesi ile en ücra köylere de 4,5G hizmeti sunacaklarını belirterek, bu iş birliğiyle 300 bin insanının istediği bilgiye 4,5G hızında erişebileceğini bildirdi.



Terzioğlu, yazılı açıklamasında, Bakanlık tarafından daha önce yapılan ihaleyi kazanarak, mobil iletişim altyapısı kurdukları bin 799 köye, 4,5G hizmetini de götürmek için yetkilendirildiklerini, gelinen noktada sadece illerde değil, Türkiye'nin tüm ilçelerinde de 4,5G kapsamasını sağladıklarını ifade etti.



Bakanlık ile Turkcell arasında imzalanan söz konusu sözleşmeyle Türkiye'nin en ücra köylerine de 4,5G hizmeti sunacaklarına dikkati çeken Terzioğlu, bu iş birliğiyle 300 bin insanın istediği bilgiye 4,5G hızında anında erişebileceğini kaydetti.



Terzioğlu, şirketin yerli baz istasyonu geliştirilmesine yönelik yürütülen ULAK Projesi'nde ilk resmi siparişi verdiğini ve bin 799 köye 4,5G altyapısını götürürken mutlaka yerli ekipmanları kullanacaklarını belirtti.



Turkcell olarak sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güçlü 4,5G altyapısını ülkenin hizmetine sunduklarını belirten Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bir yandan ülkemizin tamamına 4,5G’yi götürmek için çalışmalarımız devam ederken bir yandan da ülkemizin bilgi teknolojilerinde hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4,5G’deki liderliğimizi 5G’de de sürdürmek ve öncü rolümüzü devam ettirmek amacıyla 5G teknolojilerinin geliştirilme süreçlerinde aktif rol alıyoruz. Özellikle son 1 yıldır hem ulusal hem de global ölçekte çok önemli iş birliklerine imza attık. 5G’de Ar-Ge çalışmaları ve yerli teknolojileri hayata geçirmek için ASELSAN ile imzaladığımız anlaşma kapsamında ortak projelerde çalışıyoruz. İş birlikleri sonucu oluşan bilgi birikimi ve deneyimimizle dünyada 5G teknolojilerini geliştiren birkaç ülke arasına girerek ülkemiz insanlarını en son teknolojilerle buluşturmak için aralıksız çalışıyoruz."

16 Şubat 2017 , Perşembe

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