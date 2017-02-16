Ağrı’da ‘Kimlik İnşaası ve Kardeşlik Çağrısı’ Konferansları

Ağrı Valiliği tarafından düzenlenen ’Her Ay Bir Konu, Bir Konuk’ programı çerçevesinde araştırmacı yazar Ramazan Kayan tarafından ‘Kimlik İnşaası ve Kardeşlik Çağrısı’ konferansı verildi.

Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

‘Kimlik İnşaası ve Kardeşlik Çağrısı’ konulu konferansta konuşan Ramazan Kayan, Güldeste Dayanışma Derneği Başkanı ve 3 kitap yazarı doğuştan bedensel engelli Gülseren Gümüş’ün hayatını anlattı. Mavi Marmara gemisinde olduğunu dile getiren Kayan, Mavi Marmara gemisinde yaşananları anlatırken duygulu anlar yaşandı. Kayan, verdiği konferansın ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kayan’ın, Doğubayazıt ve Hamur ilçeleri ile il merkezindeki liselerde ‘Kimlik İnşaası ve Kardeşlik Çağrısı’ konulu konferanslar vereceği belirtildi.

16 Şubat 2017 , Perşembe

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