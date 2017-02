Karton Toplayarak Ailelerine Bakmaya Çalışan Miniklerin Yaşam Mücadelesi

Ağrı’da cadde ve sokaklarda karton toplayan minik çocuklar, ailelerine katkı sağlıyorlar.

100. Yıl Mahallesinde ikamet eden ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları, her gün sabahın erken saatlerinden akşama kadar mahalle aralarında karton topluyor. Okulda olmaları gereken Murat Ergün ve arkadaşı Ahmet Yavuz, şehrin birçok yerini gezerek topladıkları kartonları satarak ailelerine destek oluyorlar. Çocuklardan Murat Ergül, ailesinin durumunun iyi olmadığını ve bu yüzden çalıştığını söyledi. Anne ve babasının kendisinin çalışmasını istemediğini dile getiren Ergül, "Ailemizi geçindirmek için burada kendi isteğimle çalışıyorum. Karton toplayıp, satıyoruz. Temizlediğimiz dükkan için sahibi bize 15 Türk Lirası verdi. Bizim durumuz iyi değil. Onun için gelip karton topluyoruz ya da kömür satıyoruz" dedi.

Ailesini geçindirmek için her işi yaptığını belirten Ahmet Yavuz ise, "Ailemi geçindirmek için bu işleri yapıyorum. Akşama kadar çalışıyorum. Ne kadar kazanırsam eve götürüyorum. Her işi yapıyorum" diye konuştu.

16 Şubat 2017 , Perşembe

