Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu; Geleceğin Aydınlık Olabilmesi İçin Sistem Değişikliği Şart

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da, Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Yavilioğlu, daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) düzenlenen "Yeni Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, "Geleceğin aydınlık olabilmesi için, huzurlu ve güvenli olabilmesi için sistem değişikliği şarttır, elzemdir. Bunun içinde bize kriz yaratan, kaos oluşturan bu mevcut sistemin değiştirilmesi gerekir. Yeni sistemde kişilere bağlı değil, sisteme bağlı bir yapı oluşur." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da, Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Yavilioğlu, daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) düzenlenen "Yeni Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferansta, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlara hitap etti.

Yavilioğlu, anayasa değişikliğinin merkezinde ve ruhunda siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarın olduğunu söyledi.

Yeni hükümet sistemi ile siyaset dışı güçlerin siyaset alanına müdahalesinin engelleneceğini ifade eden Yavilioğlu, şöyle konuştu:

"28 Şubat'ta Refah-Yol hükümeti bir Ameliyat ile alaşağı edildi. O hükümete başbakanlık eden kişinin itibarsızlaştırılması hem de kurulan koalisyonun istikrarsızlaştırılması suretiyle bir postmodern darbeye hazırlık yapıldı. Niye, çünkü o koalisyon kurulurken zayıf kurulmuştu. Yani hükümetin ortakları, orijinleri itibarıyla farklı. O günleri hatırlayın. O Gün başında bir sarıkla Başbakanın yanına giden birkaç kişiden dolayı kıyamet kopardılar. Sonraki tarihlerde Kılıçdaroğlu, o sarıklı olan zatlarla iftar yemeği yedi. O zaman rejim tehlikedeydi. Ondan sonra nedense rejim tehlikede olmayıverdi. Peki bunu kim yaptı. Bunu yapanlar, sizin seçtiklerinizi dışında olanlar. Yani bu bazen asker, bazen yargıç, bazen parti olur. 2007 yılındaki Cumhuriyet mitinglerini hatırlayın. Kimler vardı onun içerisinde?"

- "Cumhurbaşkanını sizden başka kimse değiştiremeyecek”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ara vesayet kurumlarının halkın iradesine bir daha müdehale etmesine imkan tanınmayacağını belirten Yavilioğlu,"Siz sandıktan kimi çıkarırsanız mutlaka koalisyonsuz bir iktidar çıkaracaksınız. Gidecek, Ankara'da hükümeti kurup icraat yapmaya başlayacak. Sizin oy vermiş olduğunuz Cumhurbaşkanını sizden başka kimse değiştiremeyecek." dedi.

Yen sistemin, milleti hükümetsiz bırakmayacağına vurgu yapan Yavilioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Millet hükümetsiz kalmayacak ve ara dönemler olmayacak. Tek iktidar olacak. Hükümetsizlikten dolayı kaoslar ve ekonomik krizler ortaya çıkmayacak. Özal dönemini yaşadık, Menderes dönemini yaşım gereği yaşamadım ama bize anlattılar. Özal ve Menderes döneminde hem demokrasi açısından hem özgürlükler açısından hem yatırım ve ekonomi açısından önceki dönemlerden daha iyi olduğunu görürsünüz. Niye? Çünkü güçlü bir lider var. Güçlü bir de iktidar var. 2002'den sonra bu ülkede ilk kez halk, çevreden merkeze taşındı. Birçok kararı halk kendisi verdi. Halkın iradesine müdahale edilmek istenildiğinde yeniden halka gidildi. Tıpkı 2007'de olduğu gibi. Sizden olan insanlar, artık Ankara'da. 2002 öncesinde yani 28 Şubat öncesinde ve sonrasında bu ülkede ne krizler yaşandı.Ben sadece İmam Hatip mezunu olduğu ve eşi başörtülü olduğu için ülkeye şeriat getirileceği söylentisinden dolayı üniversiteden öğretim elemanıyken atılan bir kişiyim. Bu şekilde olan birçok insan var."

Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel bir talebi değil, toplumun talebi olduğunu dile getiren Yavilioğlu, "Geleceğin aydınlık olabilmesi için, huzurlu ve güvenli olabilmesi için sistem değişikliği şarttır, elzemdir. Bunun içinde bize kriz yaratan, kaos oluşturan bu mevcut sistemin değiştirilmesi gerekir. Yeni sistemde kişilere bağlı değil, sisteme bağlı bir yapı oluşur." ifadelerini kullandı.

Ağrı Valisi Musa Işın ise referandum çalışmasının bir parti meselesi olmadığını bu çalışmanın bir devlet, hükümet ve vatandaş meselesi olduğuna dikkati çekti.

Ülkedeki ekonomik istikrarın siyasi istikrara bağlı olduğuna işaret eden Işın, şunları kaydetti:

“Biz mevcut sistemde bizi kimin yöneteceğine değil, sadece milletvekillerine oy veriyoruz. Geçen sene 7 Haziran seçimlerinde 4 Ay boyunca hükümet kurulamadı. Biz nasıl ki Belediye başkanına ilimizi ve ilçelerimize hizmet etmesi için nasılki oy veriyorsak, burada da aynısı yapacağız. Biz Cumhurbaşkanını ayrı seçeceğiz, tek kişi olacak ve o tek kişi gelecek hükümeti kuracak memleketi 5 yıl yönetecek. Kimse bunu yıkamayacak. Askeri yönetimler yıkamayacak, darbeler olamayacak, milletvekili transferleri olmayacak biz bileceğiz ki Cumhurbaşkanı bizi 5 yıl boyunca yönetecek."

16 Şubat 2017 , Perşembe

Bu haber toplam 58 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.