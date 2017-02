Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik: Başkanın Talimatı Var Ne Gerekiyorsa Yapacağız

Ağrı Belediye Başkan yardımcısı Halef Keklik çöken semt pazarında incelemelerde bulundu.

Ağrı Belediye Başkan yardımcısı Halef Keklik geçtiğimiz pazartesi günü çöken semt pazarında incelemelerde bulundu. Semt pazarında bulunan esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Keklik, başlatılan enkaz kaldırıma çalışmasının bir an önce biteceğini ve esnafın yaralarını saracaklarını söyledi.

Pazarcıların sorunlarını dinlemek ve geçmiş olsun dileklerini bildirmek için Semt pazarında bulunan esnafa ziyarette bulunan Keklik, “ Keşke bu felaket olmasaydı. Yaraları sarma adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Eskisinden daha güzel yapacağız buraları. Sırrı beyin talimatı var. Ne gerekirse yapacağız. Kimin mağduriyeti ne olsa karşılayacağız. Çok şükür can kaybı yok. Daha modern ve sağlıklı bir yer yapmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu tür durumlarda ders çıkartmak lazım. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için bütün teknik ekibimiz ile çalışmalar yapıyoruz. Bu mağduriyetin bir an önce ortadan kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

15 Şubat 2017 , Çarşamba

