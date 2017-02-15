Çatısı Çöken Pazarın Esnafları Yaralarını Sarmaya Çalışıyorlar

Ağrı'da semt pazarının çatısının çökmesinin ardından esnaflar enkaz altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Ağrı'da semt pazarının çatısının çökmesinin ardından esnaflar enkaz altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

13.02.2017 Pazartesi akşam saatlerinde Eski Van Caddesi üzerinde bulunan sabit semt pazarının çatısının çökmesi sonucu, esnaflar yanlarında getirdikleri kasalara meyve ve sebzelerini doldurdu. Malzemelerini enkaz altından çıkarmaya çalışan esnafa vatandaşlar da yardım etti. Öte yandan semt pazarındaki ürünlerin çoğunun kullanılamaz halde olduğu gözlenirken esnaflar, hem çok tepkili hemde bu zarar ziyanı nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünüyorlar.

Yetkililerin Bu duruma bir çare bulmalarını istiyorlar.

15 Şubat 2017 , Çarşamba

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