Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Geçen hafta gözaltına alınan Ağrı Belediye Başkan yardımcısı Halef Keklik çıkırıldığı mahkeme sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediye meclis üyesi K.Torun da adli kontrolle serbest bırakılanlardan A. Yıldırım tutuklanırken,Belediye meclis üyesi B.Daşdemir'de sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

15 Şubat 2017 , Çarşamba

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