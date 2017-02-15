Şehre İnen Kurtları Vurmak İsterken Kendini Yaraladı

ğrı’nın Doğubayazıt ilçende yerleşim alanına kadar inen kurtları silahıyla vurmak isteyen vatandaş, kazara kendisini yaraladı.

Alınan bilgilere göre, olay, ilçenin girişindeki TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede meydana geldi. Konutlarda marketi bulunan 27 yaşındaki Yunus Baybaş, akşam saatlerinde iş yerinde olduğu sırada bir müşterisinin içeri kaçarak 'kurtların saldırısına uğradım' demesi üzerine, dedesinden kalma silahını alarak dışarıya çıktı. Bu esnada konutların içine inen kurtların saldırısına uğradığı için heyecanlanan Baybaş, kurtlara ateş edeceği sırada kazara kendisini vurdu. Elinden yaralanan Baybaş, hemen Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Baybaş'ın eline 55 dikiş atıldı.

Sık sık kurtların saldırısına uğradıklarını belirten Yunus Baybaş, "Her sene kurtlar buraya inip bize saldırıyor. Maalesef ki bu sefer saldırıları kanlı oldu. Kurtların beni kovalaması üzerine kendimi yaraladım. Aslında ben silahımla havaya ateş ederek kurtları korkutmaya çalışırken yanlışlıkla kendimi vurdum" dedi.

Kurtların saldırısına uğrayan vatandaşlardan Erhan Turan ise çarşıdan TOKİ konutlarında bulunan evine giderken kurtların saldırısına uğradığını belirterek, "Etrafımız hep boş. Burası şehirden uzak. Saat 18.00-19.00 gibi karanlık çöküyor ve kurtlar TOKİ'ye iniyor. Dışarı çıkamıyoruz, can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandı.

15 Şubat 2017 , Çarşamba

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