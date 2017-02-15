Milletvekili Cesim Gökçe Ağrı'da Yapılan Çalışmaları Değerlendirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Eleşkirt Kayak Tesisi, Kentsel Dönüşüm Projesi ve yeni hastane binası, Doğalgaz ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ilin sorunlarının hızla çözüldüğünü söyledi.

Yazılı açıklama yapan AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Eleşkirt Kayak Tesisi’nin yeniden hizmete açılacağı müjdesini verdi. Kış mevsiminin yoğun yaşandığı Ağrı’da kayak severlerin gidebilecekleri profesyonel bir kayak tesisine ihtiyaç olduğuna değinen Milletvekili Gökçe, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Eleşkirt Kayak Tesislerinin yeniden açılması sözünü aldığını belirtti.

Bu tesisin programa alındığını ifade eden Gökçe "Uzun yıllardır kapalı olan, yapılan yanlış kiralamalar sonucunda Eleşkirt Kayak Tesisleri kapanarak atıl bir hale getirilmiştir. Bu konuda uzun süren çalışmalarımız neticesinde konuyu Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunduk. Sayın Bakanımızla yaptığımız değerlendirmede buranın yeniden açılma sözünü aldık. Hükümetimizin destekleri ile inşallah özlenen Eleşkirt Kayak Tesislerini yeniden açacağız" dedi.



HASTANE 2017 YILINDA AÇILACAK

Ağrı’nınen büyük ihtiyaçlarından biri olan Ağrı Devlet Hastanesi yeni binasının 2017 yılı yaz aylarında bitirilmesinin hedeflendiğini ifade eden AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, bu konuyu yakından takip ettiklerini söyledi. Yeni hastane binasının açılması ile Ağrı’da Sağlık problemlerinin azalacağına dikkat çeken Gökçe “Hastane inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. 400 yataklı yeni hastane binasının açılması ile Ağrı’da sağlık alanında büyük bir rahatlama olacak. Halkımızın en büyük sorunlarının başında gelen hastane problemi inşallah 2017 yılında çözülmüş olacak” ifadelerini kullandı.



KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz yıllarda Fırat Mahallesi’nde başlayan ve ilk etabı bitirilen Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2. Etap çalışmalarının bu yıl başlayacağı müjdesini veren Milletvekili Gökçe, bu proje ile modern bir Mahalle inşa edileceğini dile getirdi. Kentse Dönüşüm Projesi ile alakalı teknik ekibin önümüzdeki hafta Ağrı’ya gelerek çalışmalara başlayacağına değinen Gökçe, bu proje ile Fırat Mahallesi’nin tamamen modern bir hale getirileceğini vurguladı.



DOĞALGAZ İHALESİ YAPILDI

Ağrı’nın yıllardır hayali olan Doğalgaz İhalesi’nin tamamlandığını ve yaz aylarında çalışmaların başlayacağını ifade eden Milletvekili Cesim Gökçe "Halkımızın büyük bir merakla beklediği doğalgaz ihalesi bu defa halkımızın lehine sonuçlanmıştır. Halkımızın bu konu ile alakalı oldukça mutlu olduğunu görüyoruz. Bu proje yaz aylarında hayat bulacaktır. Aynı zamanda Doğubayazıt ilçemizde doğalgaza kavuşacaktır. Diğer ilçelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projenin başlaması ile ilimizin en büyük beklentilerinden biri olan doğalgaz sorunu çözülmüş olacaktır" şeklinde konuştu.



ÇİMENTO FABRİKASI KURULUYOR

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne Çimento Fabrikası kurulacağı müjdesini veren Gökçe, ÇED prosedürünün tamamlandığını bahar ayı ile birlikte bu fabrikanın temelinin atılacağını söyledi. Ağrı’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na seferlerin başlatıldığını hatırlatan Milletvekili Gökçe, Ağrı nüfusunun yarısının uçakla seyahat ettiğini sözlerine ekledi.



SEBZE PAZARININ TÜM SORUMLULUĞU AĞRI BELEDİYESİNİNDİR

Ağrı’nın en büyük sebze pazarının Kar sebebi ile yıkılması, idari bir sorumsuzluk örneğidir. Ağrı Belediyesine sebze pazarında bulunan esnaflar yaklaşık iki Ay önce, pazarın üstünde bulunan kar birikintisinin temizlenmesi için başvuruda bulunmuşlardır. Buna rağmen kar temizliği yapılmamıştır. Ağrı Belediyesi kendi tasarrufunda bulunan Sebze Pazarının Kar temizliğini yapmamıştır. Bu nedenle ihmallerini örtmek için farklı söylemlerde bulunmaları doğru değildir.

15 Şubat 2017 , Çarşamba

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