Maliye Bakanlığı 38 İlin Defterdarlarını Değiştirdi!

Maliye Bakanlığı tarafından 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli olarak 38 ilin defterdarlarının değiştirildiği açıklandı. İşte değiştirilen defterdarların tam listesi.

Maliye Bakanlığı tarafından 1. derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli olarak 38 ilin defterdarlarında değişikliğe gidildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Ağrı Defterdar Vekili, Muğdat Enterili Şırnak Defterdarı Olarak atanırken, Ağrı Defterdarlığına Mehmet TURAL'ın atandı. Diğer atamalar ise şöyle;

1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli,

Malatya Defterdarlığına Hakkari Defterdarı Ali YILDIRIM’ın,

Hakkari Defterdarlığına Mehmet Ar’ın,

Antalya Defterdarlığına Bursa Defterdarı Yusuf ATILĞAN’ın,

Bursa Defterdarlığına Sivas Defterdarı Mehmet YAZAR’ın,

Sivas Defterdarlığına Muş Defterdarı Mustafa YUMUŞAK’ın,

Muş Defterdarlığına Mustafa BAKIR’ın,

Aydın Defterdarlığına Umut Engin YÜCESOY’un,

Yozgat Defterdarlığına Elazığ Defterdarı Erdoğan YILDIRANER’in,

Mersin Defterdarlığına Nevşehir Defterdarı Hatice İŞCEN ERCOŞMAN’ın,

Nevşehir Defterdarlığına Orhan TaŞ’ın,

Manisa Defterdarlığına Şenol GEZER’in,

Balıkesir Defterdarlığına Edirne Defterdarı İzzet PATAN’ın,

Kırklareli Defterdarlığına Van Defterdarı Mehmet DURUSOY’un,

Van Defterdarlığına Murtaza KAMAR’ın,

Denizli Defterdarlığına Çorum Defterdarı Ali SORMAZ’ın,

Çorum Defterdarlığına İğdır Defterdarı Durak SERCAN’ın,

İğdır Defterdarlığına Abdülkadir BÜYÜKFIRAT’ın,

Rize Defterdarlığına Ardahan Defterdarı Mehmet DOĞAN’ın,

Ardahan Defterdarlığına Doğan ADIGÜZEL’in,

Gaziantep Defterdarlığına Metin TAMKOÇ’un, .

İsparta Defterdarlığına Ağrı Defterdarı Nazım KAYA’nın,

Ağrı Defterdarlığına Mehmet TURAL’ın,

Kastamonu Defterdarlığına Karaman Defterdarı İhsan MİNTAŞ’ın,

Kahramanmaraş Defterdarlığına Bitlis Defterdarı Mehmet ÇOBAN’ın,

Bitlis Defterdarlığına Ferit ÖZÇELİK’in,

Ordu Defterdarlığına Kemalettin IŞIK’ın,

Sinop Defterdarlığına Naci GÜNAYDIN’ın,

Bartın Defterdarlığına Muhammed Osman ŞENER’in,

Artvin Defterdarlığına İbrahim BAYRAKTAR’ın,

Diyarbakır Defterdarlığına Batman Defterdarı Mecit ÖZDEMİR’in,

Batman Defterdarlığına Ali Osman BİLGİLİ’nin,

Erzincan Defterdarlığına Kars Defterdarı Hüseyin SAVAN’ın,

Kars Defterdarlığına Senem TOPAL’ın,

Erzurum Defterdarlığına Fahrettin PALAOĞLU’nun,

Bayburt Defterdarlığına Yüksel ERTEKİN’in,

Bingöl Defterdarlığına Mesut AKBULUT’un,

Şımak Defterdarlığına Muğdat ENTERİLİ’nin,

Tunceli Defterdarlığına Tahir BAYINDIR’ın atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliklerine Osman ÖZTÜRK, Hakan BOZTAŞ ile Nihat ÖZCAN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76’ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. denildi.

09/02/2017 TARİHLİ VE 2016/924 SAYILI KARARLA ATAMASI YAPILAN DEFTERDARLAR

SIRA NO ADI SOYADI ESKİ GÖREV YERİ VE UNVANI YENİ GÖREV YERİ UNVANI

1 Ali YILDIRIM Hakkari Defterdarı Malatya Defterdarı

2 Mehmet AR Denizli Defterdar Yardımcısı Hakkari Defterdarı

3 Yusuf ATILĞAN Bursa Defterdarı Antalya Defterdarı

4 Mehmet YAZAR Sivas Defterdarı Bursa Defterdarı

5 Mustafa YUMUŞAK Muş Defterdarı Sivas Defterdarı

6 Mustafa BAKIR Erzurum Defterdarlığı Palandöken Malmüdürlüğü - Malmüdürü Muş Defterdarı

7 Umut Engin YÜCESOY Muhasebat Genel Müdürlüğü - Maliye Uzmanı Aydın Defterdarı

8 Erdoğan YILDIRANER Elazığ Defterdarı Yozgat Defterdarı

9 Hatice İşcen ERCOŞMAN Nevşehir Defterdarı Mersin Defterdarı

10 Orhan TAŞ Çanakkale Defterdar Yardımcısı Nevşehir Defterdarı

11 Şenol GEZER Muhasebat Genel Müdürlüğü - Maliye Uzmanı Manisa Defterdarı

12 İzzet PATAN Edirne Defterdarı Balıkesir Defterdarı

13 Mehmet DURUSOY Van Defterdarı Kırklareli Defterdarı

14 Murtaza KAMAR Düzce Defterdar Yardımcısı Van Defterdarı

15Ali SORMAZ Çorum Defterdarı Denizli Defterdarı

16 Durak SERCAN Iğdır Defterdarı Çorum Defterdarı

17 Abdülkadir BÜYÜKFIRAT Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü - Muhasebe Müdürü Iğdır Defterdarı

18 Mehmet DOĞAN Ardahan Defterdarı Rize Defterdarı

19 Doğan ADIGÜZEL Iğdır Defterdar Yardımcısı Ardahan Defterdarı

20 Metin TAMKOÇ Gaziantep Defterdar Yardımcısı Gaziantep Defterdarı

21 Nazım KAYA Ağrı Defterdarı Isparta Defterdarı

22 Mehmet TURAL Çorum Defterdar Yardımcısı Ağrı Defterdarı

23 İhsan MİNTAŞ Karaman Defterdarı Kastamonu Defterdarı

24 Mehmet ÇOBAN Bitlis Defterdarı Kahramanmaraş Defterdarı

25 Ferit ÖZÇELİK Zonguldak Defterdarlığı Karadenizereğli Malmüdürlüğü - Malmüdürü Bitlis Defterdarı

26 Kemalettin IŞIK Personel Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı Ordu Defterdarı

27 Naci GÜNAYDIN İzmir Defterdar Yardımcısı Sinop Defterdarı

28 Muhammed Osman ŞENER Burdur Defterdar Yardımcısı Bartın Defterdarı

29İbrahim BAYRAKTAR Trabzon Defterdarlığı Yomra Malmüdürlüğü - Malmüdürü Artvin Defterdarı

30 Mecit ÖZDEMİR Batman Defterdarı Diyarbakır Defterdarı

31Ali Osman BİLGİLİ Kahramanmaraş Defterdar Yardımcısı Batman Defterdarı

32 Hüseyin SAVAN Kars Defterdarı Erzincan Defterdarı

33 Senem TOPAL Kars Defterdar Yardımcısı Kars Defterdarı

34 Fahrettin PALAOĞLU Samsun Defterdar Yardımcısı Erzurum Defterdarı

35 Yüksel ERTEKİN Konya Defterdarlığı Meram Malmüdürlüğü - Malmüdürü Bayburt Defterdarı

36 Mesut AKBULUT Elazığ Defterdar Yardımcısı Bingöl Defterdarı

37 Muğdat ENTERİLİ Ağrı Defterdar Yardımcısı Şırnak Defterdarı

38Tahir BAYINDIR Tunceli Defterdar Yardımcısı Tunceli Defterdarı

15 Şubat 2017 , Çarşamba

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