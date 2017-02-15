Maliye Bakanlığı 38 İlin Defterdarlarını Değiştirdi!
Maliye Bakanlığı tarafından 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli olarak 38 ilin defterdarlarının değiştirildiği açıklandı. İşte değiştirilen defterdarların tam listesi.
Maliye Bakanlığı tarafından 1. derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli olarak 38 ilin defterdarlarında değişikliğe gidildiği ifade edildi.
Bu kapsamda Ağrı Defterdar Vekili, Muğdat Enterili Şırnak Defterdarı Olarak atanırken, Ağrı Defterdarlığına Mehmet TURAL'ın atandı. Diğer atamalar ise şöyle;
1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli,
Malatya Defterdarlığına Hakkari Defterdarı Ali YILDIRIM’ın,
Hakkari Defterdarlığına Mehmet Ar’ın,
Antalya Defterdarlığına Bursa Defterdarı Yusuf ATILĞAN’ın,
Bursa Defterdarlığına Sivas Defterdarı Mehmet YAZAR’ın,
Sivas Defterdarlığına Muş Defterdarı Mustafa YUMUŞAK’ın,
Muş Defterdarlığına Mustafa BAKIR’ın,
Aydın Defterdarlığına Umut Engin YÜCESOY’un,
Yozgat Defterdarlığına Elazığ Defterdarı Erdoğan YILDIRANER’in,
Mersin Defterdarlığına Nevşehir Defterdarı Hatice İŞCEN ERCOŞMAN’ın,
Nevşehir Defterdarlığına Orhan TaŞ’ın,
Manisa Defterdarlığına Şenol GEZER’in,
Balıkesir Defterdarlığına Edirne Defterdarı İzzet PATAN’ın,
Kırklareli Defterdarlığına Van Defterdarı Mehmet DURUSOY’un,
Van Defterdarlığına Murtaza KAMAR’ın,
Denizli Defterdarlığına Çorum Defterdarı Ali SORMAZ’ın,
Çorum Defterdarlığına İğdır Defterdarı Durak SERCAN’ın,
İğdır Defterdarlığına Abdülkadir BÜYÜKFIRAT’ın,
Rize Defterdarlığına Ardahan Defterdarı Mehmet DOĞAN’ın,
Ardahan Defterdarlığına Doğan ADIGÜZEL’in,
Gaziantep Defterdarlığına Metin TAMKOÇ’un, .
İsparta Defterdarlığına Ağrı Defterdarı Nazım KAYA’nın,
Ağrı Defterdarlığına Mehmet TURAL’ın,
Kastamonu Defterdarlığına Karaman Defterdarı İhsan MİNTAŞ’ın,
Kahramanmaraş Defterdarlığına Bitlis Defterdarı Mehmet ÇOBAN’ın,
Bitlis Defterdarlığına Ferit ÖZÇELİK’in,
Ordu Defterdarlığına Kemalettin IŞIK’ın,
Sinop Defterdarlığına Naci GÜNAYDIN’ın,
Bartın Defterdarlığına Muhammed Osman ŞENER’in,
Artvin Defterdarlığına İbrahim BAYRAKTAR’ın,
Diyarbakır Defterdarlığına Batman Defterdarı Mecit ÖZDEMİR’in,
Batman Defterdarlığına Ali Osman BİLGİLİ’nin,
Erzincan Defterdarlığına Kars Defterdarı Hüseyin SAVAN’ın,
Kars Defterdarlığına Senem TOPAL’ın,
Erzurum Defterdarlığına Fahrettin PALAOĞLU’nun,
Bayburt Defterdarlığına Yüksel ERTEKİN’in,
Bingöl Defterdarlığına Mesut AKBULUT’un,
Şımak Defterdarlığına Muğdat ENTERİLİ’nin,
Tunceli Defterdarlığına Tahir BAYINDIR’ın atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliklerine Osman ÖZTÜRK, Hakan BOZTAŞ ile Nihat ÖZCAN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76’ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. denildi.
09/02/2017 TARİHLİ VE 2016/924 SAYILI KARARLA ATAMASI YAPILAN DEFTERDARLAR
SIRA NO ADI SOYADI ESKİ GÖREV YERİ VE UNVANI YENİ GÖREV YERİ UNVANI
1 Ali YILDIRIM Hakkari Defterdarı Malatya Defterdarı
2 Mehmet AR Denizli Defterdar Yardımcısı Hakkari Defterdarı
3 Yusuf ATILĞAN Bursa Defterdarı Antalya Defterdarı
4 Mehmet YAZAR Sivas Defterdarı Bursa Defterdarı
5 Mustafa YUMUŞAK Muş Defterdarı Sivas Defterdarı
6 Mustafa BAKIR Erzurum Defterdarlığı Palandöken Malmüdürlüğü - Malmüdürü Muş Defterdarı
7 Umut Engin YÜCESOY Muhasebat Genel Müdürlüğü - Maliye Uzmanı Aydın Defterdarı
8 Erdoğan YILDIRANER Elazığ Defterdarı Yozgat Defterdarı
9 Hatice İşcen ERCOŞMAN Nevşehir Defterdarı Mersin Defterdarı
10 Orhan TAŞ Çanakkale Defterdar Yardımcısı Nevşehir Defterdarı
11 Şenol GEZER Muhasebat Genel Müdürlüğü - Maliye Uzmanı Manisa Defterdarı
12 İzzet PATAN Edirne Defterdarı Balıkesir Defterdarı
13 Mehmet DURUSOY Van Defterdarı Kırklareli Defterdarı
14 Murtaza KAMAR Düzce Defterdar Yardımcısı Van Defterdarı
15Ali SORMAZ Çorum Defterdarı Denizli Defterdarı
16 Durak SERCAN Iğdır Defterdarı Çorum Defterdarı
17 Abdülkadir BÜYÜKFIRAT Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü - Muhasebe Müdürü Iğdır Defterdarı
18 Mehmet DOĞAN Ardahan Defterdarı Rize Defterdarı
19 Doğan ADIGÜZEL Iğdır Defterdar Yardımcısı Ardahan Defterdarı
20 Metin TAMKOÇ Gaziantep Defterdar Yardımcısı Gaziantep Defterdarı
21 Nazım KAYA Ağrı Defterdarı Isparta Defterdarı
22 Mehmet TURAL Çorum Defterdar Yardımcısı Ağrı Defterdarı
23 İhsan MİNTAŞ Karaman Defterdarı Kastamonu Defterdarı
24 Mehmet ÇOBAN Bitlis Defterdarı Kahramanmaraş Defterdarı
25 Ferit ÖZÇELİK Zonguldak Defterdarlığı Karadenizereğli Malmüdürlüğü - Malmüdürü Bitlis Defterdarı
26 Kemalettin IŞIK Personel Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı Ordu Defterdarı
27 Naci GÜNAYDIN İzmir Defterdar Yardımcısı Sinop Defterdarı
28 Muhammed Osman ŞENER Burdur Defterdar Yardımcısı Bartın Defterdarı
29İbrahim BAYRAKTAR Trabzon Defterdarlığı Yomra Malmüdürlüğü - Malmüdürü Artvin Defterdarı
30 Mecit ÖZDEMİR Batman Defterdarı Diyarbakır Defterdarı
31Ali Osman BİLGİLİ Kahramanmaraş Defterdar Yardımcısı Batman Defterdarı
32 Hüseyin SAVAN Kars Defterdarı Erzincan Defterdarı
33 Senem TOPAL Kars Defterdar Yardımcısı Kars Defterdarı
34 Fahrettin PALAOĞLU Samsun Defterdar Yardımcısı Erzurum Defterdarı
35 Yüksel ERTEKİN Konya Defterdarlığı Meram Malmüdürlüğü - Malmüdürü Bayburt Defterdarı
36 Mesut AKBULUT Elazığ Defterdar Yardımcısı Bingöl Defterdarı
37 Muğdat ENTERİLİ Ağrı Defterdar Yardımcısı Şırnak Defterdarı
38Tahir BAYINDIR Tunceli Defterdar Yardımcısı Tunceli Defterdarı
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15 Şubat 2017 , Çarşamba Bu haber toplam 30 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
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