Kar Yüzünden Yiyecek Bulamayan Hayvanlar İçin Doğaya Yem Bıraktılar

Ağrı'da, 2 aç kurdun saldırdıkları bir köpeği boğarak götürmesi üzerine, Orman ve Su İşleri Ağrı Şube Müdürlüğü görevlileri, yabani hayvanların kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yüzünden aç kalmaması için doğaya yem bıraktı.

Ağrı'da, 2 aç kurdun saldırdıkları bir köpeği boğarak götürmesi üzerine, Orman ve Su İşleri Ağrı Şube Müdürlüğü görevlileri, yabani hayvanların kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yüzünden aç kalmaması için doğaya yem bıraktı.

Eleşkirt ilçesi Aydoğdu köyünde, barınağına bağlı haldeki "Papi" isimli bir köpeğe saldıran 2 kurdun köpeği boğduktan sonra alıp götürmesi üzerine Orman ve Su İşleri Ağrı Şube Müdürlüğü görevlileri, benzer olayların yaşanmaması amacıyla harekete geçti.

Görevliler, olayın yaşandığı köyde, kar yağışı altında ve zaman zaman kar kalınlığının bir metreyi aştığı arazilere giderek, kurtlar ve yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman ve Su İşleri Ağrı Şube Müdürü Necati Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydoğdu köyünde 2 gün önce kurtların saldırdığı bir köpeği boğarak alıp götürdüğünü anımsattı.

Bu tür olayların yaşanmaması amacıyla hem kurtlar hem de diğer yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını kaydeden Kara, "Yabani hayvanların aç kalmaması ve yaşamlarını devam ettirebilmeleri için doğaya 250 kilo buğday ve 50 kilo sakatat bıraktık. Şube müdürlüğümüz 5 kişilik ekip ile rutin olarak neredeyse her gün ilimiz ve ilçelerimizde farklı noktalarda doğaya çıkarak yabani hayvanların kış şartlarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için yem ve yiyecek bırakıyor." diye konuştu.

Kar yağışı ve dondurucu soğuk sebebiyle yemleme çalışmasını güçlükle yaptıklarını söyleyen Kara, kış koşullarında yabani hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğine işaret etti.

Kentte yıl boyunca doğaya tonlarca buğday, sakatat, ot ve yiyecek artığı bıraktıklarını anlatan Kara, "Ayrıca kaçak avlanmaya karşı Av Koruma ve Kontrol Merkezi de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalarla hem yaban hayatının desteklenmesini sağlamak hem de doğal dengeyi korumaya yönelik farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden Fettah Polat, yemleme çalışması için devlete ve görevlilere teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Görevliler de hayır işliyorlar. Bu çalışmalarla belki kurtların karnı doyar da artık köye inmezler." ifadesini kullandı.

14 Şubat 2017 , Salı

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