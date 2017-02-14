4 bin Musulluya acil yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Musul’da devam eden çatışmalardan kaçarak Musul’un kenar mahallelerine sığınan 4 bin mülteciye acil yardım malzemesi ulaştırdı.

Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali ile başlayan kargaşa ortamı hala devam ediyor. Bölgede halk, kendi toprakları içinde mülteci durumuna düşerek sürgün hayatı yaşıyor. Bu nedenle istikrarın tamamen çöktüğüülkede mezhep savaşlarıyla ortalık alevlendirilmiş, bölge güvenli olmaktan çıkmış durumda.

İHH İnsani Yardım Vakfı da, kendi yurtlarında mülteci konumuna düşen mağdurlarayardım elini uzatmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde çatışmalar nedeniyle Musul merkezden kaçarak kenar mahalleler ve çadır kamplara sığınan mültecilere yönelik yardımlar yoğunlaşmış durumda. Acil Yardım Projeleri kapsamında İHH, Katar Hayır Kurumu (Katar Charity) ile birlikteNergizli Çadır Kampı'na yerleşen yaklaşık bin 500 aileye gıda, kışlık giysi, soba ve yakıt; Musul'un Kadisiye mahallesinde de 2 bin 500 kişiye battaniye, sünger yatak, makarna, bulgur, un, hasır ve termos dağıttı.

‘'15 YILDIR IRAKLILARI YALNIZ BIRAKMIYORUZ''

İHH Ortadoğu Proje Sorumlusu Mehmet Akbaş, “Biz, İHH olarak kurtarılan bölgelere geri dönen Musul halkına yardımlarımızı ulaştırmak için ilk giren sivil toplum kuruluşuyuz. Yaptığımız yardımları sadece Musul'la sınırlı tutmayıp Kuzey Irak'taki sığınmacı kamplarına yerleştirilen Musullulara da ulaştırdık” dedi. Akbaş, Musul'da yaşanılanlarla ilgili şunları söyledi.

“İHH olarak acil yardım çalışmalarımız kapsamında Musul'a geldik. Bildiğiniz gibi Musul 2014 yılında DEAŞ tarafından ele geçirilmişti. Bu sebepten yaklaşık 1 buçuk milyon insan mülteci konuma düşmüş ve Kuzey Irak başta olmak üzere güvenli bölgelerdeki kamplara yerleştirilmişlerdi.Buna rağmen hiçbir STK bölgeye girememiş ve insanlara yardım ulaştıramamıştı. Musul'u kurtarma operasyonundan sonra vakfımız da 15 yıldır olduğu gibi bugün de Irak halkına yardım etmeyi kendisine görev biliyor ve çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgede yardımlarımıza devam edeceğiz.”

YARDIMLAR SÜRECEK

İHH, ayrıca önümüzdeki günlerde Süleymaniye'de bulunan bin aileye yakıt, soba, hasır, sünger yatak; Erbil'deki Debika Kampı'nda bulunan Musullu mültecilere de 2 bin adet battaniye dağıtımı yapacak.

Katarlı yardım kuruluşları ile birlikte geçtiğimiz haftalarda Musul'a 22 TIR acil yardım malzemesi gönderilmişti.

14 Şubat 2017 , Salı

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