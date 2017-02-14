Ağrı'da Çatısı Çöken Pazarda Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sürüyor

Ağrı'da sabit semt pazarının çatısının kardan dolayı çökmesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.Ağrı İHH Acil Yardım

Akşam saatlerinde Eski Van Caddesi üzerindeki sabit semt pazarının çatısının bir bölümü karın ağırlığına dayanamayarak büyük bir gürültü ile çöktü. Afet, Acil Durum Müdürlüğü ve Ağrı İHH Acil Yardım ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını tamamlamasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Ağrı Valisi Musa Işın'ın il dışında bulunmasından dolayı vekaleten görevine bakan Ağrı Vali Yardımcısı Ejder Demir pazar yerinde incelemelerde bulundu. AFAD ekiplerinden bilgi alan Demir, pazar esnafına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu arada Kızılay ekipleri, AFAD ekiplerine ve güvenliği sağlamakla görevli emniyet personeli ile pazar esnafına çorba, ekmek ve su ikramında bulundu. Türk Kızılayı Ağrı Şube Başkanı Fahrettin Selçuk, "Şuanda burada 500 yüz kişilik çorba, ekmeğiyle birlikte su veriyoruz" dedi.

Çatı çöktüğü sırada pazarda bulunan esnaf Çetin Oğur, "Birebir pazarın içerisinde biz vardık. Pazarın girişinde de benim dükkanım var. İçeride demirlerin kırıldığını biz hissettik. Hissetmeden ötürü kırılma sesleri geldi bir, iki, üç tane demir kırılmaya başladı. İçerideki insanlar buradan biran önce çıkalım diye bağrıştılar" dedi.

Enkazın altında kalmaktan son anda kurtulan Mehmet Sıddık Taşkaya ise, "Çatı çökerken dışarı doğru kaçtım. Demire takıldım, demire takılınca bir demir dik geldi durdu. Camlar aşağı inince arkadaşa bağırdım. Arkadaş beni camdan çekip çıkardı. İçeride üç-dört milyarlık etim var, dolabım, bir sürü zayiatım var. Eşyam var. Tavuk satıyordum. Bir ekmek eve götürüyordum, o da ekmeğimiz de gitti" şeklinde konuştu.

14 Şubat 2017 , Salı

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