Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Ağrı, bizim hem Ortadoğu'ya hem de Orta Asya'ya açılan önemli bir kapı ve kavşak konumunda olan bir ilimiz. Ağrı tarımda hayvancılıkta hele hele jeotermal kaynağının bulunmasından sonra sebze üretiminde de önemli konuma gelec

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konuk Evi Toplantı Salonunda düzenlenen "Cazibe Merkezleri Programı Tanıtım Toplantısı"nda yatırımcı iş adamları ile bir araya geldi.

Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmada, Kars, Ardahan ve Iğdır programlarının ardından Ağrı'da da Cazibe Merkezleri Programını anlatmak için geldiklerini bildirdi.

Bu bölgede en fazla nüfusa sahip ilin Ağrı olduğuna işaret eden Elvan, "Ağrı, bizim hem Ortadoğu'ya hem de Orta Asya'ya açılan önemli bir kapı ve kavşak konumunda olan bir ilimiz. Ağrı tarımda hayvancılıkta hele hele jeotermal kaynağının bulunmasından sonra sebze üretiminde de önemli konuma gelecek." dedi.Bakan Elvan, 14 -15 yıl önce hayal bile edilemeyen alt yapı yatırımlarını Ağrı'ya yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ağrı'da elbette bazı eksiklerimiz vardı, şuanda da var. Bu eksiklikleri giderme adına yerel ve bölgesel kalkınmada daha somut adımlar atma adına hükümetlerimiz döneminde kalkınma ajanslarını kurduk. SERKA çok önemli faaliyetlerde bulunuyor. Ağrı'ya, Ardahan'a, Iğdır'a ve Kars'a önemli hizmetler de veriyor. Diğer taraftan DAP Bölge İdare Başkanlığını kurduk. SODES, KÖYDES gibi önemli programları hayata geçirdik. Yerelin bizzat ihtiyaçları neyse o ihtiyaçları giderme konusunda yoğun bir çaba sarf ettik. En önemli eksikliğimiz ise özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde nitelikli insan alt yapısının olmaması. Diğeri de kurumlarımızın kapasitelerinin yeterince gelişmemiş olması. İşte kalkınma ajanslarımız önemli işlevi yerine getirdiler. Kurumlarımızın kapasitelerinin daha da güçlendirilmesi, insan kaynaklarının daha da güçlü konuma getirilmesi konusunda yoğun bir çaba sarf ettiler."

Ağrı'yı 6'ıncı bölge kapsamına alarak önemli teşvik mekanizmasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Elvan, "Sigorta pirimi işçi payı, işveren payı, gelir vergisi stopajı gibi bir çok teşvik desteği ilimizde uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, bu programın diğer teşvik tedbirlerinden ayıran çok önemli özellikler olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En önemli gördüğüm husus yatırım yapmak isteyen yatırımcı ile devlet, hükumet ve bizim kurumlarımız birlikte çalışacaklar. Yatırımı birlikte gerçekleştirecekler. Bunun anlamı şu yatırımcı eğer başvurusunu yaptıktan sonra Kalkınma Bakanlığımız yatırımı uygun gördükten sonra o yatırıma karar verilirse işin başından bütün süreçlerde sizlere yol göstereceğiz. Bürokratik problemlerle karşı karşıya kalmayacaksınız .En önemli faktör bu. normal teşvik mekanizmasında teşvik belgenizi alırsınız. O teşvik mekanizmasında hangi teşviklerden istifade edeceksiniz yazılır. O teşviklerden istifade etmeye çalışırsınız. Ondan sonraki süreçlerde artık bakanlığımız karışmaz. Ama biz üretime geçinceye kadar olan süreçte sizinle beraber hareket edeceğiz. Sizin yanınızda olacağız el ele birlikte yürüyeceğiz."

Konuşmanın ardından Ağrı'da "et ve süt entegre tesisi" kurmak isteyen ve kürsüye davet ederek iş adamı Serkan Aykut'un elini tutan Elvan, "Her bir yatırımcı ile işin başından itibaren, danışmanlık ve fizibilite aşamasındayken Serkan'ın nasıl elini tutuyorsam, arsa tahsisi, bina yapımı, yatırım ve işletme kredisi verilmesine kadar olan süreçte Serkan'ın elini bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

- Bakan Arslan'ın konuşması

Bakan Ahmet Arslan da Ağrı dahil olmak üzere 23 ilin kalkınmışlık farkını gidermek, kalkındırmayı hızlandırmak adına cazibe merkezleri adı altında bir program başlattıklarına dikkati çekti.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımların gerçekleşeceğini belirten Arslan, "Cazibe Merkezleri Programı ile birlikte hem bölgemizin sanayisinin, üretiminin ve ekonomisinin büyümesi hem de çok önemsediğimiz istihdamın artması konusunda ciddi mesafeler alacağız." dedi.

Ağrı'nın Doğu-Batı koridorları üzerinde çok önemli bir noktada olduğunu anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Kuzey-Güney koridorları anlamında da bir kavşak noktası. Çok kısa mesafede İran'a, oradan Pakistan'a, Hindistan'a kadar gidebilecek bir koridor. Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a, oradan da Orta Asya'ya gidebilecek bir koridorun kavşak noktası. Bu konumun farkındayız. Bunun gereğini yerine getiriyoruz. İnşallah iş adamlarımızda da heyecanı görüyoruz, ilgiyi görüyoruz. Demek ki bunun farkındalar. Bundan sonra iş hep beraber bu konuyu hayata geçirmek adına bizler milletvekilleri olarak ne düşüyorsa o anlamda biz elimizden geleni yapacağız."

Bakanlar Elvan ve Arslan, toplantının ardından Ankara'ya hareket etti.

13 Şubat 2017 , Pazartesi

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