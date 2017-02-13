PTT'de personel alım başvuruları başladı

2500 kişinin PTT'de işe alınması için PTT Genel Müdürlüğü Personel Alımı başvuru süreci başladı.

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan yayınlayan PTT, Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı unvanlı "İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" alacağını açıkladı. İşte personel alım şartları...

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ POZİSYONLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-1 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

DAĞITICI POZİSYONLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 18.02.2017 tarihi itibariyle sahip olmak.)

NOT: Adaylar, mülakattan önce B ve A2 sınıfı sürücü belgesi yetkisi çerçevesinde kullanacakları araçlarla uygulamaya tabi tutulacaktır.

3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru tarihi ve yeri: Başvurular, 13-18 Şubat 2017 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

PTT ŞUBELERİNDE MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

PTT A.Ş., müşterilerine daha fazla hizmet verebilmek amacıyla işyerlerinin mesai saatlerinde düzenleme yaptı. Bu çerçevede bazı illerdeki PTT A.Ş. işyerlerinde mesai saatleri uzatıldı

13 Şubat 2017 , Pazartesi

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