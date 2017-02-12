Ağrı’da Halk Oyunları İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı

Ağrı Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Koordinatörlüğünde düzenlenen “Şehit Polis Sevda Güngör Sezonu” Okul Sporları Halk Oyunları minikler, küçükler, yıldızlar, gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

15 Nisan Spor Salonunda gerçekleşen Halk Oyunları il birinciliği, 15 okuldan iki yüze yakın öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

Açılış törenine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Karakurt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yusuf Öner, Halk Oyunları İl Temsilcisi Yusuf Yıldırım, il hakem kurulu üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende hakemlere, halk oyunları eğitmenlerine ve müzisyenlere teşekkür plaketi protokol tarafından takdim edildi.

Halk Oyunları İl Birinciliği Geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz olmak üzere iki dalda gerçekleşti. Geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz dalda hünerlerini sergileyen halkoyunları ekiplerinin güzel ve coşkulu oyunları tüm izleyenlerin beğenisini kazandı.

Coşkulu geçen yarışmada jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonuncunda Gençler düzenlemeli dalda Taşlıçay Anadolu Lisesi 83. 33 puanla birinci olurken, Yıldızlar Düzenlemelide Kasım Bayram Orta Okulu 83 puan ile birinci, Gençler Düzenlemesizde 91.33 puan ile Spor Lisesi birinci, Yıldızlar Düzenlemesizde Kazım Karabekir Orta Okulu 89.33 puan ile birinci, Minikler Düzenlemesizde ise Piri Reis İlk Okulu 84 puan ile birinci olan okul oldu.

Kategorilerinde dereceye giren takımlar ayrıca ileri bir tarihte yapılacak olan grup yarışmalarında Ağrı’yı temsil etme hakkı elde etti.

Yarışmalar sonunda dereceye giren takımlara kupalarını; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Karakurt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yusuf Öner, Halk Oyunları İl Temsilcisi Yusuf Yıldırım ve protokol tarafından takdim edildi.

12 Şubat 2017 , Pazar

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