Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Ağrı'da

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF 2017) ilişkin "EYOF'u Türkiye'den almak için çok uğraştılar. Türkiye'de olmasın, Erzurum'da olmasın diye ne çok uğraştılar. Niye biliyor musunuz? İstemiyorlar bu uluslararası organizasyonun Türkiye'de yapılmasını. Dediler ki 'güvenlik tehdit'. Biz de 'hayır biz bu organizasyonu yapacağız, bizim ülkemiz güvenlidir, biz bunun altından en iyi şekilde kalkarız' dedik." dedi.

Bakan Kılıç, Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, .Türkiye'deki birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek "FETÖ üyeleri için yaptıkları açıklamalarda 140 küsur ülkeden birisi dediler, Türkiye'ye. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bizim vatanımız, toprağımızdır, tarihimiz, geleceğimiz, sevgimiz ve davamızdır. Dolayısıyla devletimizin, vatanımızın içerisinde bizi ayırmaya, farklı göstermeye çalışanlara verecek tek bir cevabımız var. Sizin bizim aramızda yerimiz yok." diye konuştu.

Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecine değinerek CHP'yi eleştiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Kürsüyü işgal ettiler, kırdılar sonra '18 yaşa biz karşıyız' diyorlar. Niye. Çok genç. Bizim gençlerimiz bile TBMM'nin kürsüsünün milletin kürsüsü olduğunu, oraya milletin oyu ile seçilerek gelen milletvekillerinin konuşma yeri olduğunu bilirler. O kürsünün işgal edilmeyeceğini de bilirler ama siz bilmiyorsunuz ve 18 yaşa da karşısınız. Bu ana muhalefet partisinin gençlerden neden korktuğunu ben hala anlamış değilim. Biz ecdadımız 21 yaşında çağ açtı, çağ kapattı. İstanbul'u fethetti. Biraz evvel maalesef El-Bab'tan bir üzücü haber aldık. Bir askerimiz şehit olmuş 2 askerimiz yaralanmış. Bunlar bizim moralimizi bozmayacak. Bu millet, bu dava, gerekirse biz şehit olmaya hazırız. Şunu söylüyoruz. Şehit olmak için yaş sınırınız yok da temsil etmek için mi var? Biz seçmenin, seçilmekten daha zor olduğuna inanıyoruz."Kılıç, dünyada terörle mücadele konusunda en sağlam durup en yoğun mücadeleyi verenin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu vurgulayarak, "PKK'sıylan, DAİŞ'lisiylen, DHKP-C'lisiylen hepsiyle mücadele eden biziz. Niye? Biz zalimden yana olamayız. Bunlar canidir, haindir, insanlığa karşı ihanet içerisindedir. Biz bunu söylüyoruz, siz hala çıkmış diyorsunuz ki farklı noktalarda ben söylemeyeceğim falanca terör. Olur mu öyle şey ya. Terör terördür, bitti. Biz teröre karşı karşı mücadele edeceğiz ve uluslararası camiadan da bize destek olmasını beklemek en doğal hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

- "EYOF'un Türkiye'de yapılmasını istemiyorlar"

Erzurum'da bu akşam resmi açılışla başlayacak olan EYOF 2017'ye de değinen Bakan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EYOF'u Türkiye'den almak için çok uğraştılar. Türkiye'de olmasın, Erzurum'da olmasın diye, ne çok uğraştılar. Niye biliyor musunuz? İstemiyorlar bu uluslararası organizasyonun Türkiye'de yapılmasını. Dediler ki 'güvenlik tehdit'. Biz de 'hayır biz bu organizasyonu yapacağız, bizim ülkemiz güvenlidir, biz bunun altından en iyi şekilde kalkarız' dedik. İnşallah, bu akşam da açılışını yapacağız.Misafirler geldi, şuan Erzurum'da ama bunu yaptırmamak için çok uğraştılar. Şimdi yazın Samsun'da da işitme engelliler olimpiyatı var. Yine uluslararası bir organizasyon. Onunla da uğraşanlar var, durun bakalım onunda cevabını vereceğiz."

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Kılıç, "Geçen yaz Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik. Milli takımımızla oradaydık. Paris'te biliyorsunuz bomba patladı. Paris'te 4 tane Canlı bomba patladı. Stadyumda Fransız Milli Takımı maç yaparken, Fransa Cumhurbaşkanı statta iken, İçişleri Bakanı statta iken, stadın kapısında bir tane terörist kendini havaya uçurdu. Olağanüstü hal ilan ettiler. Avrupa Futbol Şampiyonası olağanüstü halin içinde yapıldı. Sokaklarda gezen ağır silahlı askerler vardı, polisler vardı. Biz gittik gördük. Kimse demedi ki 'bunu burada iptal edelim.' Niye Türkiye'de ufak bir şey olunca böyle diyorsunuz. Niyet başka. Dert başka. Biz buna müsaade etmiyoruz. Türkiye'nin her yeri en az Paris, Madrid, Londra, Berlin, Münih, Roma kadar güvenlidir."

Konuşmalarının ardından 1970 Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım, Bakan Kılıç'a üzerinde isminin yazılı olduğu "04" numaralı forma ile atkı hediye etti.

Daha sonra Ağrı Valiliğine geçen Bakan Kılıç, Vali Musa Işın'ı ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Kılıç, Işın'dan kente yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı.

- Fırat Kalkanı Harekatı

Çıkışta esnaf ziyaretinde bulunan Kılıç, Suriye'deki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Halep'in El-Bab bölgesinde bir askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığı anımsatarak, "Şehit askerimize rahmet diliyoruz. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." dedi.

Teröre karşı olan dik duruşlarını ortaya koymakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Kılıç, "Ülkemiz ve milletimiz içerisinde ayrılık tohumları Ekmek isteyenler, bizi ayrı göstermeye çalışanların karşısında tek vücut olarak, tek millet olarak dimdik duracağız. Biz bu ülkeyi bu vatanı kolay kazanmadık, beraber kazandık. Ay yıldızlı bayrağımızın altında devletimizin, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde birlikte yürüyeceğini biliyoruz. Her zaman vatandaşımız ile beraberiz. Vatan hainleri ile ülkemize milletimize acı yaşatmak isteyenlere karşı bizim en kararlı şekilde mücadelemiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kılıç, Ağrı'da yapılacak spor yatırımlara da değinerek, "Eleşkirt'te inşa edilmiş ve hayata geçirilmiş olan Eleşkirt Kayak Tesisimiz mevcut. Maalesef yapıldığı günden bugüne şartlarından kaynaklanan sıkıntılardan dolayı çalıştırılma imkanı bulamamış. Görüştük en kısa sürede bu tesisi hem sporumuza, hem Ağrımıza hem de gençlerimize kazandıracağız." diyerek sözlerini tamamladı.

12 Şubat 2017 , Pazar

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